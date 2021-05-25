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Sadakatsiz 26 Mayıs yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz tüm hızıyla yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 26 Mayıs Çarşamba günü yeni bölümü yayınlanacak mı? Sadakatsiz sezon finali ne zaman? Dizinin hayranlarını yeni bölümün fragmanı yayınlanmaması ardından dizi erken bitecek haberiyle gündeme geldi. Merak edilen tüm soruların cevabını haberimizde veriyoruz.

25 Mayıs 2021 Salı 15:17
Sadakatsiz 26 Mayıs yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Kanal D'nin reying rekorlarını alt üst eden dizisi Sadakatsiz, 26 Mayıs Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek mi?

Sezon final tarihinde yaşanan bir değişiklikten ötürü dizi 2 Haziran Çarşamba günü Kanal D ekranlarına gelmesi bekleniyor. 26 Mayıs Çarşamba akşamı dizinin tekrarı ekrana geleceği kesinleşti. 

Yeni bölümünün fragmanı yayınlanmamasının ardından, hayranları dizinin erken biteceğini düşünerek sosyal medyada araştırma yaptı. Bizde siz değerli okuyucularımız için merak edilen tüm soruların yanıtını haberimizde derledik. 

Sadakatsiz başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Alp Akar, Özge Özder, Burak Sergen gibi başarılı isimlerin yer almasıyla da çok sevilen dizi yeni sezonda ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. 

Medyapım'ın yapımını üstlendiği dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'tur. 


Son Güncelleme: 25.05.2021 15:17
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Anahtar Kelimeler:
SadakatsizYeni Bölüm26 MayısKanal D
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