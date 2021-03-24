Sadakatsiz 23. bölüm Kanal D canlı izle - 24 Mart 2021 Çarşamba tek parça Sadakatsiz yeni son bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana oldukça fazla izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Sadakatsiz dizisinin 23. Bölümü merakla bekleniyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz’in 24 Mart Çarşamba günü ekranlarda yerini alacak olan 23. Yeni bölümünün canlı yayın linki araştırılmaya başlandı.

Sadakatsiz 23. Bölüm özeti

Volkan'ın boşanma kararının ardından Derin ve Asya bir kez daha karşı karşıya gelir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesin şaşkınlığa uğramasına neden olur. Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış olarak görürken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmaya çoktan karar vermiştir. Aşk, sadakat ve ihanet ile sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Sadakatsiz 22. Bölümde neler yaşandı?

Volkan Asya'ya Derin'den boşanmak istediğini dile getirir! Derin ise bunu öğrenir!

Sadakatsiz dizisinin konusu

Volkan, Bahar'a tekrar Asya’yla beraber olmak istediğini ifade eder. Önündeki tek engelin Derin olduğu kanısına varan Volkan bu durumu daha fazla saklayamaz ve Asya ile konuşmaya başlar. Asya'nın ise Volkan'a karşı duruşu çok nettir. Volkan, Derin'den boşanacağını dile getirir ancak hesaba katmadığı bir şey vardır. Tüm bunları işiten Derin ne tepki verecektir? Volkan, Derin'den boşanacak mıdır?

Asya (Cansu Dere), işinde uzman bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye (Alp Akar) şahane bir babalık yapmaktadır. Üç kişiden oluşan bir çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat sürmüşlerdir...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde senelerdir devam eden evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısında sarı uzun saç telini bulana kadar…

Sadakatsiz oyuncu Kadrosu

Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosunda; Cansu Dere (Asya), Caner Cindoruk (Volkan), Melis Sezen (Derin), Burak Sergen (Haluk), Özge Özder (Derya), Eren Vurdem (Mert), Yeliz Kuvancı (Bahar), Olcay Yusufoğlu (Serap), Nazlı Bulum (Nil), Gözde Seda Altuner (Gönül), Emir Taro Tekin (Selçuk), Alp Akar (Ali) gibi isimler rol almaktadır.

Sadakatsiz 23. bölüm izle

Sadakatsiz 23. yeni bölümü izlemek için tıklayınız...