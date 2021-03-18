Sadakatsiz 23. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba Kanal D

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz, dün nefes kesen yeni bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yer aldığı Sadakatsiz, sosyal medyanın da en çok konuşulan dizisi oldu.

Sadakatsiz 22.bölümde neler oldu?

Sadakatsiz 23.bölüm fragmanı

Volkan, Asya’dan vazgeçemediğini Bahar’a anlatır. Asya’yla aralarındaki tek engelin Derin olduğunu düşünen Volkan, Asya ile konuşur. Bu sırada Derin, Asya’nın Gönül’e gönderdiği videoyu izler ve Asya’nın sokağına kamera yerleştirerek Volkan’ı izlemeye başlar. Videoyu izledikten sonra sinir krizi geçiren Derin, Asya’nın evine gider. Volkan ise tam o anda Asya ile birlikte olmak istediğini ve Derin’den boşanmak istediğini söyler. Derin ise bir köşede gizlenmiş ve duydukları karşısında şoke olmuştur. Yeni bölümde Derin duyduklarından sonra Volkan’ı terk mi edecek yoksa yeni bir plan hazırlığına mı girişecek?

Sadakatsiz dizisinin 24 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı henüz paylaşılmadı. Fragman sosyal mecralarda yayınlandığında haberimize eklenecektir.