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Sadakatsiz 22. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle

Sadakatsiz 22.bölüm izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İzleyiciler 17 Mart Çarşamba Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

17 Mart 2021 Çarşamba 20:20
Sadakatsiz 22. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm canlı izle
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Kanal D ekranlarının yeni sezona damga vuran dizisi Sadakatsiz’in 22.bölümü merakla bekleniyor. Reyting rekorları kıran dizinin merakla beklenen 22.bölüm fragmanı yayınlandı.

Volkan Asya ve Derin üçgeninde olaylar giderek karışmaya başladı. Volkan Derin’den ayrılmak istediğini Asya’ya söyledi ve Derin’in bu durumu öğrenmesinin ardından işler karışır.

Sadakatsiz 22.bölüm fragmanı

17 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan 22.bölüm fragmanına bakıldığında Volkan’ın Asya’ya dönmek için önünde duran Derin engelini aşması gerekmektedir. Volkan Derin’den ayrılmak istediğini daha fazla saklayamaz ve bunu Asya’ya söyleri. Asya ise Volkan’a karşı olumsuz tavır gösterir. Volkan’ın ayrılmak istediğini duyan Derin’in Volkan’a nasıl karşılık vereceği ise merak ediliyor.

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz dizisi her hafta olduğu gibi 17 Mart Çarşamba akşamı saat 20:00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Sadakatsiz 22.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 17.03.2021 20:20
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