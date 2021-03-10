Sadakatsiz 21. bölüm izle - 10 Mart Çarşamba Sadakatsiz son bölüm Kanal D canlı izle

Kanal D’de yayınlanan ve yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ses getiren Sadakatsiz dizisi, tüm hızıyla devam ediyor. Çarşamba günleri izleyici ile buluşan dizi, bugün yayınlanacak olan bölümüyle 21 bölüme ulaşmış olacak. Her bölümüyle gündeme oturan Sadakatsiz dizisi, bu akşam da merakla bekleniyor.

Asya ve Volkan’ın hayatını ele alan dizi, birçok entrikayı da beraberinde getiriyor. Asya’nın Sinan ile yakınlaşmasından rahatsız olan Volkan ve Volkan’ın bu tavrından hoşnut olmayan Derin’i ekranlara getirecek olan 21. bölümü izlemek isteyen izleyiciler, aşağıda bulunan intenet adresinden bölümü canlı bir şekilde izleyebilirler. İşte Sadakatsiz dizisinin son bölümü...

Sadakatsiz son bölüm, Kanal D canlı yayın