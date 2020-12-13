Sadakatsiz 10.bölümde neler olacak? Sadakatsiz 10.bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çarşamba akşamı 9. Bölümü ile izleyici ile buluşmuştu. Heyecanla dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler yeni bölümde neler olacağını merak ediyordu. Kanal D, Sadakatsiz 10.bölüm fragmanını yayınladı.

Sadakatsiz 10.Bölümde Neler Olacak?

Dizinin yayınlanan fragmanında 10.bölümde Asya, Turgay ve Ali’nin kahvaltıya gideceğini öğrenen Volkan, Derin’i ve kızını da alarak aynı yere gitmektedir. Asya’yı konuşmak için kenara çeken ve onu kıskandırmaya çalıştırdığını söyleyen Volkan’ı ve Asya’yı bu sırada Derin beraber görecektir.

Sadakatsiz 10.Bölüm Fragmanı:

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Sadakatsiz Dizisi Oyuncu Kadrosu:

Cansu Dere (Asya)

Caner Cindoruk (Volkan)

Melisa Sözen (Derin)

Alp Akar(Ali)

Kenan Ece(Turgay)

Gözde Seda Altuner (Gönül)

Özge Özder(Derya)

Olcay Yusufoğlu(Serap)

Nazlı Bulum(Nil)