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Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya kaç yaşında?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ismini duyduğumuz usta sanatçı Sabina Toziya'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu, boyu ve kilosu merak edildi. İşte ünlü sanatçı Sabina Toziya'nın yaşamına dair ayrıntılar....

24 Haziran 2021 Perşembe 15:11
Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya kaç yaşında?
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Sabina Toziya kimdir?

Sabina Toziya 1946'da doğmuştur. Üsküp Devlet Tiyatro sanatçısıdır. Sanatçı Koç burcudur.

Türkiye'de ilk defa Muhteşem Yüzyıl dizisinde oyunculuk yapan sanatçı, dizide Afife Hatun karakterini canlandırmıştır. Daha sonra ATV'de Eşkiya Dünyay Hükümdar Olmaz dizisinde oyunculuk yer almıştır.

Dizide Hayriye Çakırbeyli kişiliğine hayat veren Saina Toziya Üsküp Makedonya'lıdır.

Sanatçı 1980'den itibaren kendi ülkesinde de dahil olmak üzere pek çok projede yer almıştır.

Türkiye'de yer aldığı yapımlar ise; Muhteşem Yüzyıl, Annemin Yarası, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Bal Kaymak adlı sinema ve dizi yapımlarıdır.

Ünlü sanatçı abisinin zamanında Üsküp’te Türk tiyatrosunda bir aktör olduğunu bundan dolayı genç yaştan bu yana tiyatro sahnesinin kendisinin ikinci evli halini aldığini belirtmiştir. Usta snatçının bir oğlu vardır. Boyu 1.65 ve kilosu 73 kilogramdır. 


Son Güncelleme: 24.06.2021 15:11
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SabinaToziyaOyuncu
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