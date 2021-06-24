Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya kaç yaşında?

Sabina Toziya kimdir?

Sabina Toziya 1946'da doğmuştur. Üsküp Devlet Tiyatro sanatçısıdır. Sanatçı Koç burcudur.

Türkiye'de ilk defa Muhteşem Yüzyıl dizisinde oyunculuk yapan sanatçı, dizide Afife Hatun karakterini canlandırmıştır. Daha sonra ATV'de Eşkiya Dünyay Hükümdar Olmaz dizisinde oyunculuk yer almıştır.

Dizide Hayriye Çakırbeyli kişiliğine hayat veren Saina Toziya Üsküp Makedonya'lıdır.

Sanatçı 1980'den itibaren kendi ülkesinde de dahil olmak üzere pek çok projede yer almıştır.

Türkiye'de yer aldığı yapımlar ise; Muhteşem Yüzyıl, Annemin Yarası, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Bal Kaymak adlı sinema ve dizi yapımlarıdır.

Ünlü sanatçı abisinin zamanında Üsküp’te Türk tiyatrosunda bir aktör olduğunu bundan dolayı genç yaştan bu yana tiyatro sahnesinin kendisinin ikinci evli halini aldığini belirtmiştir. Usta snatçının bir oğlu vardır. Boyu 1.65 ve kilosu 73 kilogramdır.