Şabaniye filmi nerede çekildi? Şabaniye ne zaman çekildi? Şabaniye oyuncu kadrosu

Türk sinema tarihinin en komik filmleri arasında bulunanadlı sinema filmi, izleyenlere nostaljik komedi sunacak. Bu akşam Show TV ekranlarından yayınlanacak olan Şabaniye filmi izleyiciler tarafından merak edilen önemli filmler arasında yer alıyor.sinemasının en önemli isimleri arasında bulunan Şabaniye, Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

İzle ile Şabaniye filmi ne zaman çekildi, Şabaniye nerede çekildi, Şabaniye filmi oyuncu kadrosunu merak ediyor. Şabaniye filmi 1984 yılında İstanbul ve İzmir’de çekildi. Oyuncu kadrosuna bakacak olursak Türk sinemasının en önemli komedyenleri arasında bulunan Kemal Sunal, Erdal Özyağcılar, Çiğdem Tunç, Adile Naşit, Aliye Rona, Turgut Boralı gibi ünlü isimler bulunuyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyenlerin dikkatini çeken bu komik film, izleyenleri aşırı derecede güldürecek. Vatandaşlarımız bu film izleyerek ramazan gününde evlenebilir.