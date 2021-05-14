Şabaniye filmi nerede çekildi? Şabaniye ne zaman çekildi? Şabaniye oyuncu kadrosu

İzle ile Şabaniye filmi ne zaman çekildi, Şabaniye nerede çekildi, Şabaniye filmi oyuncu kadrosunu merak ediyor. Şabaniye filmi 1984 yılında İstanbul ve İzmir’de çekildi. Oyuncu kadrosuna bakacak olursak Türk sinemasının en önemli komedyenleri arasında bulunan Kemal Sunal, Erdal Özyağcılar, Çiğdem Tunç, Adile Naşit, Aliye Rona, Turgut Boralı gibi ünlü isimler bulunuyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyenlerin dikkatini çeken bu komik film, izleyenleri aşırı derecede güldürecek. Vatandaşlarımız bu film izleyerek ramazan gününde evlenebilir.
Son Güncelleme: 14.05.2021 02:40