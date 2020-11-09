Sabancı Holding 10 Kasım reklam filmi

Gazeteci Cem Fakir, 10 Kasım'da Sabancı Holding'in hazırladığı video için kişisel Twitter hesabından "Sabancı Holding ve reklam ajansı, bu hikâyeyi '10 Kasım 1938: Atatürk'ün Son Yolculuğu' belgeselimizden izinsiz bir şekilde alıp senaryolaştırmıştır. Emeğe saygısızlığa Atatürk'ü karıştırmasaydınız bari" şeklinde bir tepki gösterdi.

10 Kasım 1938: Atatürk'ün Son Yolculuğu belgeselinin yönetmenliğini yapan Cem Fakir, Sabancı Holding'in kendisine ulaştığını belirterek şunları söyledi:

"Sabancı Holding'in 10 Kasım filmiyle ilgili paylaşımımın ardından, beni arayarak "emeğe saygı" konusunda hassasiyetlerini ilettiler. İyi niyetlerinin göstergesi olarak, İzmirli depremzedelere bağış yapmaları konusunda mutabık kaldık. Teşekkür ediyor, ilk paylaşımımı siliyorum."

Cemre Birand'dan açıklama

Cemre Birand

Konu hakkında bir açıklama dayaptı. Birand, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Sabancı Holding'in 10 Kasım filmiyle alakalı, "Bu 2 yıl önce 32.Gün ekibinin yaptığı Atatürk filminin birebir aynısı, söyleyen yaşlı bir beydi. 32.Gün YouTube kanalında var" şeklinde konuştu.

'10 Kasım 1938: Atatürk'ün Son Yolculuğu' belgeseli;