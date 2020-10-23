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Sabah Sohbetleri sunucusu kimdir? Fatih Savaş kimdir, nereli yaşı Kaç?

Sabah Sohbetleri sunucusu kimdir? Fatih Savaş kimdir, nereli yaşı Kaç? haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 23 Ekim 2020 Cuma günü de gündemde! Siz de Sabah Sohbetleri sunucusu kimdir? Fatih Savaş kimdir, nereli yaşı Kaç? haberi için 23 Ekim 2020 Cuma tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 05:30
Sabah Sohbetleri sunucusu kimdir? Fatih Savaş kimdir, nereli yaşı Kaç?
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Fox TV ekranlarında yayınlanan ve dini sohbetlerin yapıldığı Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri programı Cuma günleri sabah saat 07.00’da izleyicilerle buluşuyor. Konukların da katılımının sağlandığı programda izleyicilerden gelen sorulara da cevap veriliyor.

Programda #fatihsavaşile etiketine yazılanlara cevap veren Savaş, izleyicilerin merak ettiklerini bu yolla cevaplamaktadır.


Fatih Savaş Kimdir?

Ramazan’da yaptığı programlarla tanınan Fatih Savaş, pek çok kanalda dini programlar yapmıştır. Kanal 360, TV8, Kanal D ve TRT Diyanette programlar yapan Savaş, 1996’da Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasında birinci olmuştur.

Koç Holding’in başkanı Mustafa Koç’un cenazesini kıldırması ile de tanınan Fatih Savaş, Fox TV’de Sabah Sohbetleri programını sunmaktadır.



Son Güncelleme: 23.10.2020 05:30
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Anahtar Kelimeler:
SabahsohbetleriFatihsavaş
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