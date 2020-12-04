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Sabah Sohbetleri sunucusu kimdir? Fatih Savaş hakkında bilgiler

Sabah Sohbetleri sunucusu kimdir? Fatih Savaş hakkında bilgiler konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sabah Sohbetleri sunucusu kimdir? Fatih Savaş hakkında bilgiler ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 04.12.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

04 Aralık 2020 Cuma 05:30
Sabah Sohbetleri sunucusu kimdir? Fatih Savaş hakkında bilgiler
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Fox TV ekranlarında yayınlanan ve dini sohbetlerin yapıldığı Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri programı Cuma günleri sabah saat 07.00’da izleyicilerle buluşuyor. Konukların da katılımının sağlandığı programda izleyicilerden gelen sorulara da cevap veriliyor.

Programda #fatihsavaşile etiketine yazılanlara cevap veren Savaş, izleyicilerin merak ettiklerini bu yolla cevaplamaktadır.

Fatih Savaş Kimdir?

Ramazan’da yaptığı programlarla tanınan Fatih Savaş, pek çok kanalda dini programlar yapmıştır. Kanal 360, TV8, Kanal D ve TRT Diyanette programlar yapan Savaş, 1996’da Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasında birinci olmuştur.

Koç Holding’in başkanı Mustafa Koç’un cenazesini kıldırması ile de tanınan Fatih Savaş, Fox TV’de Sabah Sohbetleri programını sunmaktadır.



Son Güncelleme: 04.12.2020 05:30
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Anahtar Kelimeler:
SabahsohbetleriFatihsavaş
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