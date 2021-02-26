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Sabah Sohbetleri sunucusu? Fatih Savaş kimdir, nereli yaşı kaç?

Sabah Sohbetleri sunucusu? Fatih Savaş kimdir, nereli yaşı kaç? haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 26 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak, Sabah Sohbetleri sunucusu? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

26 Şubat 2021 Cuma 05:30
Sabah Sohbetleri sunucusu? Fatih Savaş kimdir, nereli yaşı kaç?
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Fox TV ekranlarında yayınlanan ve dini sohbetlerin yapıldığı Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri programı Cuma günleri sabah saat 07.00’da izleyicilerle buluşuyor. Konukların da katılımının sağlandığı programda izleyicilerden gelen sorulara da cevap veriliyor.

Programda #fatihsavaşile etiketine yazılanlara cevap veren Savaş, izleyicilerin merak ettiklerini bu yolla cevaplamaktadır.

Fatih Savaş Kimdir?

Ramazan’da yaptığı programlarla tanınan Fatih Savaş, pek çok kanalda dini programlar yapmıştır. Kanal 360, TV8, Kanal D ve TRT Diyanette programlar yapan Savaş, 1996’da Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasında birinci olmuştur.

Koç Holding’in başkanı Mustafa Koç’un cenazesini kıldırması ile de tanınan Fatih Savaş, Fox TV’de Sabah Sohbetleri programını sunmaktadır.



Son Güncelleme: 26.02.2021 05:30
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Anahtar Kelimeler:
SabahsohbetleriFatihsavaş
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