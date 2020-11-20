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Sabah Sohbetleri sunucusu Fatih Savaş kimdir? Fatih Savaş nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Sabah Sohbetleri sunucusu Fatih Savaş kimdir? Fatih Savaş nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Kasım 20 Cuma tarihindeki haberimizden Sabah Sohbetleri sunucusu Fatih Savaş kimdir? Fatih Savaş nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

20 Kasım 2020 Cuma 05:30
Sabah Sohbetleri sunucusu Fatih Savaş kimdir? Fatih Savaş nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Fox TV ekranlarında yayınlanan ve dini sohbetlerin yapıldığı Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri programı Cuma günleri sabah saat 07.00’da izleyicilerle buluşuyor. Konukların da katılımının sağlandığı programda izleyicilerden gelen sorulara da cevap veriliyor.

Programda #fatihsavaşile etiketine yazılanlara cevap veren Savaş, izleyicilerin merak ettiklerini bu yolla cevaplamaktadır.


Fatih Savaş Kimdir?

Ramazan’da yaptığı programlarla tanınan Fatih Savaş, pek çok kanalda dini programlar yapmıştır. Kanal 360, TV8, Kanal D ve TRT Diyanette programlar yapan Savaş, 1996’da Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasında birinci olmuştur.

Koç Holding’in başkanı Mustafa Koç’un cenazesini kıldırması ile de tanınan Fatih Savaş, Fox TV’de Sabah Sohbetleri programını sunmaktadır.



Son Güncelleme: 20.11.2020 05:30
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Anahtar Kelimeler:
SabahsohbetleriFatihsavaş
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