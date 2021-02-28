S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus üyelik ücreti ne kadardır? S Sport Plus izlemek için nasıl üyelik alınır?

Dünyada en fazla izlenen lig olan İngiltere Premier Lig, Almanya Ligi, NBA ve pek çok spor organizasyonlarının yayın haklarına sahip olan S Sport’ta yer alan içerikleri izleyebilmek için aylık veya da yıllık olarak abonelik yapılması gerekmekte. Söz konusu abonelik için de belirli bir ücretin ödenmesi gerekiyor.

S Sport Plus nasıl izleniyor, üyelik ücreti ne kadar?

S Sport kullanıcılara aylık ile yıllık olacak şekilde 2 ayrı üyelik imkanı sunmaktadır. Aylık paketleri almak isteyen kullanıcılar her ay 17.99 TL ödemeliler. Fakat yıllık abonelik paketlerini almak isteyen kullanıcılar ise her ay 13.33 TL ödemeliler. Söz konusu ücreti tek seferde ödemek isteyen kullanıcıların 159,99 TL ödemeleri gerekmekte.

S Sport Plus üyeliği nasıl alınıyor?

S Sport’a üyelik yapıldıktan sonra akıllı TV, telefon ya da bilgisayar ile üyeler istedikleri içerikleri izleyebiliyorlar.

S Spot Plus’tan üyelik almak isteyenler öncelikle gerekli formda yer alan isim, soy isim, şifre, şifre tekrarı gibi gerekli bilgileri tamamladıklarından sonra gizlilik politikası, kişisel verilerin işlenmesine dair izin, mesafeli satış ile abonelik sözleşmesi seçeneklerini onaylamalılar. Ardından sunulan paketler arasından birini seçerek ödeme yapılmalı.

Üyelikte 1. Ayda 9.99 TL ücret alınmaktadır. Bundan faydalanmak için CANELOAVNI yazılması yeterli. Fakat bu kod devamlı olarak değişiyor.