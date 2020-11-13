S Sport Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix canlı yayın

Seneler sonra Türkiye’de gerçekleştirilecek olan Formula 1 Grand Prix’i için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son olarak yarışa yönelik yayınların ne zaman S Sport ekranlarında başlayacağı araştırılan konular arasında yer aldı.

Formula 1 Türkiye Grand Prix heyecanı 13 Kasım günü saat 11.00’da yayınlanacak olan ilk antrenman turu ile birlikte S Sport ekranlarındaki yerini aldı. Aynı gün içinde saat 15.00’da ikinci antrenman turunun yayınlanacağı kanalda üçüncü antrenman turları ve sıralama turları da 14 Kasım’da atılacak.

Kariyerinin 7. Şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Türkiye GP’sine kadar 9 kez galip oldu. Valtteri Bottas iki kere, Max Verstappen ve Pierre Gasly ise birer kez birinci oldular.

Türkiye’de koşulacak olan 14. Etaptan önce pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında şu isimler yer alıyor:

Lewis Hamilton: 282 puan

Valtteri Bottas: 197 puan

Max Verstappen: 162 puan

Daniel Ricciardo: 95 puan

Charles Leclerc: 85 puan

Türkiye GP’sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde: