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Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza’nın başarılı ismi Rüzgar Aksoy, Ramo dizisine geçti. Rüzgar Aksoy’un Ramo dizisinde de benzer bir karakteri canlandıracağı söyleniyor.

29 Ocak 2021 Cuma 12:04
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
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Show TV ekranlarının yeni sezonda yayın hayatına başlayan dizisi Arıza izleyicilerden tam not aldı. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı dizide son haftalarda birkaç isimle yollar ayrıldı. Dizide son olarak Ahmet Mümtaz Taylan’ın ayrılması gündem olmuştu. Usta oyuncunun ardından dizinin bir diğer önemli ismi Rüzgar Aksoy’da Arıza’dan ayrıldı.

Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden ayrılırken, yine Show TV ekranlarından yayınlanan Ramo dizisine transfer oldu.

Rüzgar Aksoy kimdir?

1 Ocak 1981 yılında dünyaya gelen Rüzgar Aksoy, 2008 yılında yayınlanan Adanalı dizisiyle çıkış yaptı. Bu diziyle adını duyurduktan sonra Serçe, Türkan, Karakol, Annem Uyurken, Ah Nermin, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, Kara Sevda, Yüz Yüze gibi önemli yapımlarda rol aldı. Yakışıklı oyuncu şimdi de Ramo dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 12:04
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Anahtar Kelimeler:
Rüzgar AksoyRamoArıza
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