Rüştü Asyalı kimdir, nerede doğmuştur? Rüştü Asyalı evli mi? Rüştü Asyalı kaç yaşında?

Rüştü Asyalı kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Rüştü Asyalı’nın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Rüştü Asyalı kimdir? Nerelidir?

Rüştü Asyalı’nın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Rüştü Asyalı aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Deneyimli oyuncu Rüştü Asyalı, özellikle Keloğlan karakteriyle oynadığı filmlerde sinemaseverlerin gönlünde taht kurmayı başarmıştır. 1947 yılında doğan Rüştü Asyalı, aslen Elazığ Ağın ilçesine kayıtlıdır.

Lisede Ankara Halkevleri'nde tiyatro kurslarına katılarak tiyatro hayatına atıldı. Daha sonra 1963'te Çocuk Saati ekibi içerisinde yer aldı.

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Mezun olduktan sonra Keloğlan oyunlarını Ankara Radyosu Çocuk Saati’nde oynamaya başlayan Asyalı, hızla çok önemli bir izleyici kitlesine ulaştı ve yapımcıların önerileriyle sinemaya girdi. Keloğlan filmleri 1971-1975 yılları arasında toplam dört defa çekildi.

Bu zamana kadar Devlet Sanatçıları Birliği Genel Sekreteri, Devlet Tiyatroları Yönetim Kurulu Üyesi, Vakıf Başkanı, Sanatçılar Genel Deneği Başkanı ve Seslendirme Sanatçıları Birliği Gelen Başkanı olarak görev almıştır.

2012 yılında emekli olan Rüştü Asyalı, şu zamanlarda Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde sunucu, spiker, seslendirme, diksiyon ve oyunculuk derslerini vererek sanat dünyasında olan hizmetine devam etmektedir.

Bu zamana kadar çoğu tiyatro oyununda sahne almış, oynadığı bazı filmleri arasında ise Keloğlan Aramızda, Keloğlan, Keloğlanla Can Kız, İki Öküz, Sefer Seferde, Keloğlan İz Peşide, Yaman Delikanlı, Ben Bir Garip Keloğlanım, Dangalak, Ben Bir İnsan, Havada Bulut, Kod Adı Savcı Doğan, Kod Adı Kaos… gibi yapımlar yer almaktadır.

Aynı zamanda Eski Devlet Tiyatroları Başrejisörü, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi Öğretim Üyesi ve Hacettepe Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi görevlerini aktif olarak sürdürmektedir.