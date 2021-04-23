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Russell Crowe'nin Thor: Love and Thunder filminde Zeus karakterini canlandıracak!

Marvel tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte Hollywood'un yıldız isimlerinden Russell Crowe'nin Thor: Love and Thunder filminde Zeus karakterine hayat vereceği açıklandı. Açıklamalar sonrasında pek çok işi Russell Crowe'yi araştırmaya başladı.

23 Nisan 2021 Cuma 23:25
Russell Crowe'nin Thor: Love and Thunder filminde Zeus karakterini canlandıracak!
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Ünlü sinema oyuncusu Russell Crowe, Marvel’in yeni Thor filmi olan Thor: Love and Thunder filminde yer alacağı açıklandı.

Filmde Zeus karakterini canlandıracağı açıklanan Russell Crowe açıklamaları Joy Breakfast with The Murphys adlı programda duyurdu. Açıklamalar sonrasında pek çok kişi araştırmaya başladı. 57 yaşında ki usta oyuncu ‘Şimdi bisikletime bineceğim, Disney-Fox stüdyolarına gideceğim… ve yaklaşık 9.15'te, 4. Thor filminde Zeus olacağım. Bugün Zeusluğun son günü’ açıklamalarında bulundu.

Thor filminde başrolün babası olan Zeus çizgi romanlarda Yunan mitolojisinden esinlenilerek hazırlanan Olimposluların kralıdır. Zeus’un Thoe ile film boyunca karşı karşıya olması nedeniyle film ciddi anlamda renklenebilir.

Taika Waititi tarafından yönetmenliği üstlenilen filmin oyuncuları arasında Natalie Portman, Chris Hemsworth, Christian Bale gibi önemli isimler yer alıyor. Thor: Love And Thunder filmi 6 Mayısıs 2022’de vizyona girecek.




Son Güncelleme: 23.04.2021 23:25
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Anahtar Kelimeler:
Russel CroweThorThor: Love And ThunderFilmZeusKarakteriOyuncuHollywood
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