İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Run On 2. sezon yayınlanacak mı? Run On yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix platformunda yayınlanan Run On isimli Kore dizisinin 2. Sezonu yayınlandı mı? Run On dizisinin 2. Sezon çekimleri başladı mı? Run On 2. Sezonun yayınlanacağı tarih ne zaman? 2. Sezon yayında olacak mı? Run On dizisinin konusu ne? Run On dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 17:07
Run On 2. sezon yayınlanacak mı? Run On yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Takip Et:

Netflix'teki en popüler Kore JTBC dizisi Run On ilk sezonunda izleyiciyle buluştu. Her hafta 1 bölüm olarak yayınlanan dizi 16 bölümden oluşmaktadır. Yayınlandığı günden bu yana en üst sıralarda yer alan diziye ilgi devam ediyor. TV eleştirmenleri ve dizinin hayranları 2. Sezonu olacak mı? 2. Sezon ekranlarda yer alacak mı? Sorularını sormaya başladı.

Run On dizisi 2. sezon ne zaman olacak mı? Ne zaman çıkacak?

Romantik komedi türünde olan Run On dizisinin 2. Sezonun çekimleriyle ilgili daha bir açıklama gelmedi. Yayınlandığı günden bu yanan beğenilerek izlenilen Kore dizisi Run On için ilerleyen zamanlarda 2. Sezona ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

Run On dizi konusu

Pistlerde yıldız olan bir adam, bir film çevirmeninin hayatına girmesinin ardından ilk defa kalbinin sesini dinleyerek kendi temposunu belirler ve kendine çizilen rotadan sapmaktadır.

Run On Oyuncu Kadrosu

  • Gi Sun-gyeom olarak Im Si-wan
  • Shin Se-kyung Oh Mi-joo olarak
  • Choi Soo-young, Seo Dan-ah olarak
  • Kang Tae-oh, Lee Young-hwa olarak
  • Park Yeong-gyu Gi Jung-do olarak
  • Cha Hwa-yeon, Yook Ji-Woo olarak
  • Lee Jung-ha, Kim Woo-shik olarak
  • Lee Bong-ryun

 



Son Güncelleme: 17.02.2021 17:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NetflixRun OnDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?

Popüler Haberler

Tc kimlik kaybolduğunda yapılması gereken işlemler neler? 2021 Kayıp kimlik çıkartma ücreti
Exxen Bir Yeraltı Sit-Com’u oyuncu kadrosu ve karakterleri
Blu TV Bonkis oyuncu kadrosu ve karakter analizi
At kestanesinin faydaları nelerdir? At Kestanesiyle ilgili bilmedikleriniz!
HES kodu neden gelmiyor? HES kodu alma işlemleri
Engellilerin hangi hakları vardır? 2021 Engelli hakları
Vakıfbank 2021 EFT ve Havale işlem ücreti ne kadar? 2021
SGK özel hastanelerdeki fizik tedavi masraflarını karşılar mı? 2021 SGK ile anlaşmalı hastaneler
SGK emekli kaplıca tedavisi karşılayan kaplıcalar hangileri 2021
Sigortasız muayene ücreti ne kadar? Devlet hastanesi sigortasız muayene fiyatları 2021
Sefirin Kızı 19. bölümde ne oldu? Dizinin 20. bölüm fragmanı
Yarınki yurtta hava durumu, hava nasıl olacak?
Zincir marketlerde hangi ürünlerin satışı yasaklandı? Bim, A101, ŞOK, Migros satışı yasaklanan ürünler
Koronavirüs Meslek Hastalığı Olarak Mı Görülüyor? TBMM Sağlık Komisyonu Ne Karar Aldı?
Doğduğun Ev Kaderindir Faruk kimdir? Gerçek adı nedir? Engin Hepileri rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Perseverance Mars'a saat kaçta incecek? Perseverance Mars inişi nereden, nasıl izlenir? Mars görevinin amacı ne?
Güncel gümüş fiyatları 19 Şubat 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Beni Bırakma dizisi Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik'ın hayatı!
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Perseverance nedir, ne için kullanılıyor? NASA keşif aracı Perseverance özellikleri ne?
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.