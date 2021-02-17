Run On 2. sezon yayınlanacak mı? Run On yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'teki en popüler Kore JTBC dizisi Run On ilk sezonunda izleyiciyle buluştu. Her hafta 1 bölüm olarak yayınlanan dizi 16 bölümden oluşmaktadır. Yayınlandığı günden bu yana en üst sıralarda yer alan diziye ilgi devam ediyor. TV eleştirmenleri ve dizinin hayranları 2. Sezonu olacak mı? 2. Sezon ekranlarda yer alacak mı? Sorularını sormaya başladı.
Run On dizisi 2. sezon ne zaman olacak mı? Ne zaman çıkacak?
Run On dizi konusu
Pistlerde yıldız olan bir adam, bir film çevirmeninin hayatına girmesinin ardından ilk defa kalbinin sesini dinleyerek kendi temposunu belirler ve kendine çizilen rotadan sapmaktadır.
Run On Oyuncu Kadrosu
- Gi Sun-gyeom olarak Im Si-wan
- Shin Se-kyung Oh Mi-joo olarak
- Choi Soo-young, Seo Dan-ah olarak
- Kang Tae-oh, Lee Young-hwa olarak
- Park Yeong-gyu Gi Jung-do olarak
- Cha Hwa-yeon, Yook Ji-Woo olarak
- Lee Jung-ha, Kim Woo-shik olarak
- Lee Bong-ryun
Son Güncelleme: 17.02.2021 17:07