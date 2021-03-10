İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...

Rubato’dan online konseri ne zaman, saat kaçta? Robato online konseri nasıl, nereden izlenir?

Geniş bir repertuvara sahip olan Rubato çevrim içi konser vererek hayranları ile buluşacak. Covid-19 salgını sebebi ile düzenlenemeyen konserler müzikseverleri bir hayli üzmekteydi. Rubato hayranlarını sevindirerek çevrim içi konser vereceğini duyurdu. Tüm detaylı bilgiler haberimizde.

10 Mart 2021 Çarşamba 21:15
Rubato’dan online konseri ne zaman, saat kaçta? Robato online konseri nasıl, nereden izlenir?
Takip Et:

Rubato konseri ne zaman?

Yaptığı müzik ile geniş bir çevreye hitap etmeyi başaran Rubota, çevrim içi olarak konser verecek.Anadolu ezgileri,moden arabesk,Türk pop olarak geniş bir repertuvara sahip olan Rubato, hayranları ile online olarak buluşacak. Covid-19 nedeni ile konserlerin iptal olması müzikseverleri oldukça üzüyordu. Robato bu ayrılığın bitmesi için 13 Mart Cumartesi günü saat 21.00’da Trump Sahne’de düzenlenen çevrim içi canlı konser ile hayranlarıyla buluşacak. Organizasyonu Bayhan prodüksiyonun üstlendiği bu konserde Rubato, coverladığı şarkıları ve farklı eserlerini de seslendirecek. 

Rubato’nun bu konserini izlemek isteyen kişiler www.passo.com.tr adresinden bilet satın alabilecek ve web adresi üzerinden konseri izleyebilecek. 



Son Güncelleme: 10.03.2021 21:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RubatoKonser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Barış, Doğan ve Çağrı diskalifiye mi olacak? Kavgalar durmuyor!
Survivor Barış, Doğan ve Çağrı diskalifiye mi olacak? Kavgalar durmuyor!
Kuruluş Osman Flatyos kimin oğludur, babası kimdir?
Kuruluş Osman Flatyos kimin oğludur, babası kimdir?
Netflix Kağıttan Hayatlar ne zaman yayınlanacak? Çağatay Ulusoy’un yeni filmi Kağıttan Hayatlar yayın günü ve saati
Netflix Kağıttan Hayatlar ne zaman yayınlanacak? Çağatay Ulusoy’un yeni filmi Kağıttan Hayatlar yayın günü ve saati
Survivor Çağrı Atakan ne ceza aldı, Survivor'dan ayrılacak mı?
Survivor Çağrı Atakan ne ceza aldı, Survivor'dan ayrılacak mı?
Baraj Halil ölmedi mi, yaşıyor mu? Halid kimdir? Gerçek adı nedir? Şamil Kafkas hakkında bilgiler
Baraj Halil ölmedi mi, yaşıyor mu? Halid kimdir? Gerçek adı nedir? Şamil Kafkas hakkında bilgiler
Masum 354. Bölüm bölüm fragmanı ve 11 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Masum 354. Bölüm bölüm fragmanı ve 11 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7

Popüler Haberler

Kahve Falında P harfi görmek ne anlama gelir? Falda P harfi görmenin anlamı
TJK 10 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
10 Mart 2021 Çarşamba Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 10 Mart 2021 Çarşamba Dünya genelinde vaka sayısı
Rubato’dan online konseri ne zaman, saat kaçta? Robato online konseri nasıl, nereden izlenir?
Benim Yemeğim volovan nasıl yapılır? Volovan yapılışı ve malzemeleri
Survivor Barış, Doğan ve Çağrı diskalifiye mi olacak? Kavgalar durmuyor!
Miraç kandilinde ne yapılır, nasıl ibadet edilir? Vesile-i Cemile Gecesi oruç tutulur mu?
Kuruluş Osman Flatyos kimin oğludur, babası kimdir?
Petrol varil fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Brent petrolün varil fiyatı
Netflix Kağıttan Hayatlar ne zaman yayınlanacak? Çağatay Ulusoy’un yeni filmi Kağıttan Hayatlar yayın günü ve saati
IMDB puanı yüksek en iyi korku dizileri hangileridir?
Malazgirt 1071 filmi ne zaman vizyona giriyor?
Sevgili Geçmiş Cahide kimdir? Gerçek adı nedir? Ece Uslu rol aldığı yapımlar
Zeynep Bastık Çukur şarkısı ile youtube'da tıklanma rekoru kırıyor!
Seferberlik görev emri nedir, nereden ve nasıl öğrenilir?
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Mehmet Çelik kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2021 Boşanma dilekçesi ücretleri
Sadakatsiz dizisindeki Sinan karakteri kimdir?
Teşkilat dizisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı
Kuruluş Osman dizisi Bayhoca kimdir? Gerçek adı ne? Yağızhan Dikmen oynadığı diziler
Baraj Halil ölmedi mi, yaşıyor mu? Halid kimdir? Gerçek adı nedir? Şamil Kafkas hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.