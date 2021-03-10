Rubato’dan online konseri ne zaman, saat kaçta? Robato online konseri nasıl, nereden izlenir?

Rubato konseri ne zaman?

Yaptığı müzik ile geniş bir çevreye hitap etmeyi başaran Rubota, çevrim içi olarak konser verecek.Anadolu ezgileri,moden arabesk,Türk pop olarak geniş bir repertuvara sahip olan Rubato, hayranları ile online olarak buluşacak. Covid-19 nedeni ile konserlerin iptal olması müzikseverleri oldukça üzüyordu. Robato bu ayrılığın bitmesi için 13 Mart Cumartesi günü saat 21.00’da Trump Sahne’de düzenlenen çevrim içi canlı konser ile hayranlarıyla buluşacak. Organizasyonu Bayhan prodüksiyonun üstlendiği bu konserde Rubato, coverladığı şarkıları ve farklı eserlerini de seslendirecek.

Rubato’nun bu konserini izlemek isteyen kişiler www.passo.com.tr adresinden bilet satın alabilecek ve web adresi üzerinden konseri izleyebilecek.