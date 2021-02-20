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Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı!

Üsküdar semtinde polis tarafından düzenlenen operasyon kapsamında evinde 1 gr esrarın yakalandığı belirtilen Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltında. Polis merkezine götürülen Arkun’un hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçuyla işlem yapılarak ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı ifade edildi. Arkun’un hakkında daha önceleri de evlenme sürecinde olduğu kız arkadaşına fiziksel şiddete maruz bıraktığı, cinsel saldırı yaptığı gerekçesi ile hakkında 19 seneden 40 seneye 6 ceza istemi ile davası bulunmaktaydı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 22:15
Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı!
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Sevgilisine şiddet ve cinsel saldırıda bulunduğundan dolayı hakkında 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar ceza istemi ile dava açılan Rubato’nun solistÖzer Arkun’un evine polis bu akşam saatlerinde uyuşturucu baskını gerçekleştirdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Üsküdar’da bulunan evine düzenlenen baskın sırasında yapılan arama kapsamında 1 gr esrar ele geçirilen Arkun, gözaltına alındı. Polis merkezinde hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçlaması ile işlem gerçekleştirilen Arkun, ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 22:15
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RubatoözerArkunSolist
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