Rubato grubunun solisti Özer Arkun gözaltına alındı!

Sevgilisine şiddet ve cinsel saldırıda bulunduğundan dolayı hakkında 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar ceza istemi ile dava açılan Rubato’nun solisti Özer Arkun’un evine polis bu akşam saatlerinde uyuşturucu baskını gerçekleştirdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Üsküdar’da bulunan evine düzenlenen baskın sırasında yapılan arama kapsamında 1 gr esrar ele geçirilen Arkun, gözaltına alındı. Polis merkezinde hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçlaması ile işlem gerçekleştirilen Arkun, ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı.