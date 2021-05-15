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RTÜK’ten Acun Ilıcalı’ya uyarı

Türkiye’nin ilk trans güzellik kraliçesi olan Çağla Akın, Acun Ilıca’lının sahibi olduğu Exxen platformunun bir programı olan ve Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis’e katıldı. Akın’ın programa katılmasıyla birlikte RTÜK, Akın’ın konuk olduğu bölümün silinmesini istedi.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 17:36
RTÜK’ten Acun Ilıcalı’ya uyarı
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Katarsis’in 11. bölümüne konuk olarak gelen Akın, çocukluk döneminden ve yaşadığı olumsuz olayları anlattı. RTÜK ise Akın’ın programda yer aldığı bölümün silinmesini istedi ve programa ceza kesti. 

Yaşanılan bu olayın ardından Akın, Oda Tv’ye konuştu. Akın, programdaki sohbetin güzel geçtiğini ve ardından Exxen’de yayınlandığını söyledi. Son iki gün içerisinde ise takipçileri tarafından programdan bölümün silindiğine dair mesajlar alan Akın, olayı fark ettiğini söyledi. 

Programı sunan Gökhan Çıra’ya ulaştığını ifade eden Akın, Çıra’nın da olaylardan yeni haberdar olduğunu ve üzgün olduğunu söyledi. Akın’a ise katıldığı Katarsis programının konuk olduğu bölümün silindiği söylendi. Bölümün silinmesine neden olacak herhangi bir durumun olmadığını söyleyen Akın, 

"Ceza kesilmesi gereken benim geçmişte yaşadığım, acılar, göz yaşlarıysa helal olsun. Benim yaşadığım hayat insanları yoldan çıkaracak ya da insanlara önek olacak bir hayat değil. Ben yaşantımı kimseye empoze etmeye çalışmadım. Benim yaşantım insanlara ibret olacak şeyler, böyle olmayın dediğim şeyler. Artık bize bunları da söyletmiyorlar” diye konuştu. 


Son Güncelleme: 15.05.2021 17:36
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalıçağla AkınGökhan çınarRTÜKCezaKatarsis
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