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Rozet Hubeş kimdir, nerede doğmuştur? Rozet Hubeş evli mi? Rozet Hubeş kaç yaşında?

Rozet Hubeş kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Rozet Hubeş’in hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

01 Şubat 2022 Salı 14:00
Rozet Hubeş kimdir, nerede doğmuştur? Rozet Hubeş evli mi? Rozet Hubeş kaç yaşında?
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Rozet Hubeş kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Rozet Hubeş’in hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Rozet Hubeş kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Rozet Hubeş’in yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Rozet Hubeş aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1959 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Rozet Hubeş seslendirme sanatçısı, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyat bölümü mezunudur. Daha sonrasında ise Belediye Konsevatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır.

Uzun yıllardır Şehir Tiyatroları çatısı altında çalışmalarını devam ettirmiştir.

Şu zamana kadar Çalıkuşu, Kadının Adı Yok, Uçurtmayı Vurmasınlar, Ah Şu Komşularımız, İstanbul Şahidimdir, Beyaz Gelincik, Gece ile Gündüz, Hayat Devam Ediyor, Bir Yusuf Masalı, Kesik, Bedel, Takım Mahalle Aşkına, Seni Kimler Aldı ve Bir Mucize Olsun gibi film ve dizilerde rol almıştır.

Rozet Hubeş Yahudi asıllı oyuncularımızdan biridir. Evli ve bu evliliğinden bir kız çocuğu vardır.

 

 



Son Güncelleme: 01.02.2022 14:00
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Rozet HubeşKimdirHayatı
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