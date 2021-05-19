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Romantik Komedi filmi nerede çekildi? Romantik Komedi konusu ve oyuncu kadrosu

Romantik Komedi filmi bu akşam Show TV ekranlarında televizyon ekranlarına gelecek. Romantik Komedi filmi nerede çekildi, Romantik Komedi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Romantik Komedi filmi bu akşam Show TV’de.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:25
Romantik Komedi filmi nerede çekildi? Romantik Komedi konusu ve oyuncu kadrosu
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2009 yılında vizyona giren yerli film Romantik Komedi televizyon ekranlarına geliyor. Yayınlandığı dönem çok beğenilen Romantik Komedi filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Başrollerinde Engin Altan Düyatan, Sinem Kobal ve Sedef Avcı’nın yer aldığı Romantik Komedi filmi bu akşam Show TV ekranlarından yayınlanacak.

Romantik Komedi konusu

Esra işinde çok mutsuz bir kadındır. Başındaki patronu sürekli baskı yaparak onu sıkıştırmaktadır. Sevgilisi de çekilmez bir adam olan Sedef artık bir karar verir ve hem işini hem de sevgilisi sona erdirir. Yeni iş arayışına giren Sedef, reklam ajansında çalışmaya başlar ve burada onu bekleyen şey aşkın kendisidir.

Romantik Komedi oyuncu kadrosu

Sedef Avcı - Esra

Cemal Hünal - Mert

Begüm Kütük - Ece

Engin Altan Düzyatan - Cem

Sinem Kobal - Didem

Gürgen Öz  - Yiğit

Burcu Kara  -  Zeynep

Kubilay Penbeklioğlu

Romantik Komedi nerede çekildi?

Romantik Komedi filminin çekimleri genel olarak Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Bazı sahneler ise İstanbul’da çekilmiştir.


Son Güncelleme: 19.05.2021 11:25
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Anahtar Kelimeler:
Romantik KomediFilmShow Tv
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