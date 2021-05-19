Romantik Komedi filmi nerede çekildi? Romantik Komedi konusu ve oyuncu kadrosu

2009 yılında vizyona giren yerli film Romantik Komedi televizyon ekranlarına geliyor. Yayınlandığı dönem çok beğenilen Romantik Komedi filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Başrollerinde Engin Altan Düyatan, Sinem Kobal ve Sedef Avcı’nın yer aldığı Romantik Komedi filmi bu akşam Show TV ekranlarından yayınlanacak.
Romantik Komedi konusu
Esra işinde çok mutsuz bir kadındır. Başındaki patronu sürekli baskı yaparak onu sıkıştırmaktadır. Sevgilisi de çekilmez bir adam olan Sedef artık bir karar verir ve hem işini hem de sevgilisi sona erdirir. Yeni iş arayışına giren Sedef, reklam ajansında çalışmaya başlar ve burada onu bekleyen şey aşkın kendisidir.
Romantik Komedi oyuncu kadrosu
Sedef Avcı - Esra
Cemal Hünal - Mert
Begüm Kütük - Ece
Sinem Kobal - Didem
Gürgen Öz - Yiğit
Burcu Kara - Zeynep
Kubilay Penbeklioğlu
Romantik Komedi nerede çekildi?
Romantik Komedi filminin çekimleri genel olarak Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Bazı sahneler ise İstanbul’da çekilmiştir.