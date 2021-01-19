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Rojda Demirer kimdir, kaç yaşındadır? Rojda Demirer hangi yapımlarda yer almıştır?

Ekranların sevilen ismi Rojda Demirer, Maraşlı dizisiyle ekranlara geri döndü. ATV’de yayınlanan Maraşlı dizisinin kadrosuna dahil olan Rojda Demirer, daha önce birçok yapımda yer aldı. Peki, o yapımlar hangileri? Rojda Demirer kaç yaşında? İşte detaylar...

19 Ocak 2021 Salı 15:24
Rojda Demirer kimdir, kaç yaşındadır? Rojda Demirer hangi yapımlarda yer almıştır?
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ATV’de yayınlanan Maraşlı dizisiyle ekranlara geri dönen Rojda Demirer, izleyici tarafından merak ediliyor. Rojda Demirer’in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, hangi yapımlarda yer aldığı, izleyici tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte bu soruların cevabı...

 

Rojda Demirer kimdir?

12 Ağustos 1980 tarihinde Ankara’da hayata gözlerini açan Rojda Demirer, aslen Diyarbakırlı. Çocukluğundan itibaren tiyatroya hevesli olan Demirer, 9 yaşında radyo tiyatrosu yapmaya başladı. Üniversite eğitimini de tiyatro üzerine alan ünlü oyuncu, Hacettepe Üniversitesi’nde Tiyatro okudu. 2001 senesinde buradan mezun olan Demirer, 2003-2008 seneleri arasında Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda sahne aldı.

2003 senesinde ilk dizisi olan Aşk Olsun’da görev aldı ve televizyon dünyasına giriş yaptı. Sonrasında Adı Efsane, Kördüğüm, Acil Aşk Aranıyor, Alev Alev, Elde Var Hayat, Geniş Aile, Melekler Korusun, Çarpışma gibi yapımlarda yer alan Rojda Demirer, son olarak Maraşlı dizisine katıldı. Rojda Demirer bu dizide Firuzan karakterine hayat veriyor.

1.5 senedir beraber olduğu Ulaş Kıyık’la dünya evine girmeye hazırlanan Rojda Demirer, geçtiğimiz aylarda sade bir törenle nişanlanmıştı.



Son Güncelleme: 19.01.2021 15:24
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Anahtar Kelimeler:
Rojda DemirerMaraşlıATV
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