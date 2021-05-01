R'leri söyleyemeyen Kardeşim Helikopter şarkısını söyleyen kız kimdir? Tiktop Kardeşim helikopteri peltek söyleyen kız kim? Kavdeşim Hevikopteri söyleyen kızın instagram adresi

Sosyal medyada yaptığı yayınlarla tanınan “ascelinadeniz” adlı Twitch yayıncısı gündem oldu. Kekeme olan ve r harflerini söyleyemeyen fenomenin “Kardeşim Helikopter” adlı şarkıya eşlik ettiği anlar sosyal medyada son günlerinde en çok izlenen videolarından biri oldu.

Instagram hesabından paylaştığı bu video yaklaşık 2.7 milyon izlenme almasının yanı sıra çok sayıda sayfa tarafından da paylaşıldı. Twitch yayınlarından birinde söylediği şarkıyı instagram hesabından paylaşan Ascelinedeniz, ardından Tiktok uygulamasında fenomen kişiler tarafından da paylaşıldı. Instagramda 334 bin takipçisi olan Ascelinadeniz Twitch yayınlarında da binlerce kişi tarafından takip edilmeye başlandı.

Ascelinadeniz kimdir, gerçek adı ne?

Gerçek adı Deniz olan Twitch yayıncısı “ascelinadeniz” aslen Kastamonuludur. Hakkında çok fazla bilgi olmayan fenomen Twitch’te oyun videoları başta olmak üzere çok sayıda canlı yayın açarak 112 bin kişilik takipçi sayısına sahiptir. Twicth ve Instagram adı “ascelinadeniz” olan fenomenin kaç yaşında olduğu veya başka bir bilgisi bilinmiyor.

Ascelinadeniz instagram ve Twitch adreslerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

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