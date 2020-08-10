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Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı!

Rize'nin Çayeli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan soruşturmalar ve incelemeler sonrasında 4 kişi mahkemece tutuklanırken 2 kişi serbest bırakıldı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 22:46
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı!
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Rize’nin Çayeli ilçesinde yapılan uyuşturucu baskınında 4 kişi göz altına alındı. Rize İl ve İlçe Emniyet müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonrasında günlerdir izlenen uyuşturucu kaçakçılarına operasyon yapıldı.


Rize’nin Çayeli ilçesinde 4 adres hakkında ihbarlar alan Rize Emniyet Güçleri konu ile ilgili detaylı araştırma sonucunda ihbar yapılan evlerde uyuşturucu olduğunu tespit etti. Rize İl ve Çayeli İlçe Emniyet müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile 4 adrese eşzamanlı yapılan operasyonlar ile 33 kök Hint keneviri, 4,46 gram esrar ele geçirilirken 6 kişi gözaltına alındı. 2’si serbest bırakılan olayın ardından 4 kişi mahkemece tutuklandı.



Son Güncelleme: 10.08.2020 22:46
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