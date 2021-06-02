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Rıza Esendemir kimdir, kaç yaşında? Rıza Esendemir hakkında bilgiler

Bir zamanların en çok konuşan radyocu isimlerinden Rıza Esendemir aynı zamanda aranjörlükte yapmakta. Best FM radyosunda kendi programını sunan isim muhabbetiyle ve tecrübesiyle radyoculuk da adı hafızalarda olan isimlerden

02 Haziran 2021 Çarşamba 21:51
Rıza Esendemir kimdir, kaç yaşında? Rıza Esendemir hakkında bilgiler
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19 Mayıs 1979 senesinde Denizli’de doğan isim 11 yaşından beri radyoculuk yapmakta. Best FM ile ünlenen Esendemir radyo alanında tanınan bir kişi. Kariyerinde farklı radyo işlerinde eğlence programları sunan Rıza Esendemir denince akıllara telefon şakaları gelir.

Özel hayatı

İki evlilik hayatı geçiren isimin ilk evliliği bir hayli ünlü sanatçının vokalisti olan Yeşim Vatandır. 2011 senesinde anlaşamama durumuyla evliliklerini bitiren Rıza Esendemir daha sonra İrem Derici ile dünya evine girdi. Bu evliliği de 2 yıl sürdükten sonra ikili anlaşarak ayrıldılar.

Kariyeri

Çocukluk yıllarından beri radyo alanında oldukça iyi işlere imza atan Rıza Esendemir, kendi programlarında taklitler, espriler ve gırgır gibi muhabbet türleriyle büyük dinleyici yakaladı ve bir zamanların en çok dinlenen radyo programını yapmıştır. Aranjörlük’de bir fenomenin klasikleşmiş laflarını remix yapan Esendemir daha sonra bu sözlerle milyonların dinlediği bir şarkı yaptı.


Son Güncelleme: 02.06.2021 21:51
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Anahtar Kelimeler:
Best FmRıza KandemirIrem Derici
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