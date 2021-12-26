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Ritim Bölümü filminin konusu nedir? Ritim Bölümü filminde kimler yer alıyor?

İntikam alma konseptini farklı bir açıdan anlatan Ritim Bölümü, son zamanların merak edilen yapımlarından birisi. Peki Ritim Bölümü’nün konusu nedir? Ritim Bölümü’nde kimler yer alıyor? İşte konuyla ilgili merak edilenler…

26 Aralık 2021 Pazar 11:14
Ritim Bölümü filminin konusu nedir? Ritim Bölümü filminde kimler yer alıyor?
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Ünlü oyuncu Blake Lively’nin başrol olarak yer aldığı Ritim Bölümü filmi, son zamanlarda sinema severlerin dikkatini çeken yapımlardan birisi olarak ön plana çıkıyor. Yönetmenlik koltuğunda Reed Morano’nun oturduğu yapım ‘’intikam alma’’ konseptine farklı bir açıdan bakmasıyla farkını ortaya koyuyor. Peki Ritim Bölümü’nün konusu nedir? Ritim Bölümü’nde kimler yer alıyor?

Ritim Bölümü’nün Konusu Nedir?

Ailesini kaybetmenin acısını ve öfkesini taşıyan Stephanie isimli genç ve güzel bir kadının yaşadığı zorluklardan kurtulma ve ailesini katledenlerin peşinden gitmesi Ritim Bölümü’nün hikayesini meydana getiriyor. Dünyaca ünlü yıldız Blake Lively’nin oyunculuğu da filmin beğenilmesinde kilit bir rol üstleniyor.

Ritim Bölümü’nde Kimler Yer Alıyor?

Ritim Bölümü, IMDb’den aldığı 5,3 puanla vasat gibi görünse de izleyenlerin şahsi yorumları itibariyle oldukça beğeni kazanmış bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Filmde Blake Lively’e şu isimler eşlik ediyor:

- Blake Lively – Stephanie Patrick

- Richard Brake – Eric Lehmans

- Elly Curtis – Sarah Patrick

- David Duggan – David Patrick

- Matilda Ziegler – Monica Patrick

- Bill O’Connell – Andrew Patrick

- Robert Mullins – Errol

- Ivana Basic – Oksana

- Irma Mali – Natalya

 


https://youtu.be/SBK5Z_N_4TE

Son Güncelleme: 26.12.2021 11:14
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Anahtar Kelimeler:
Ritim BölümüBlake Lively
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