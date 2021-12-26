Ritim Bölümü filminin konusu nedir? Ritim Bölümü filminde kimler yer alıyor?

Ünlü oyuncu Blake Lively’nin başrol olarak yer aldığı Ritim Bölümü filmi, son zamanlarda sinema severlerin dikkatini çeken yapımlardan birisi olarak ön plana çıkıyor. Yönetmenlik koltuğunda Reed Morano’nun oturduğu yapım ‘’intikam alma’’ konseptine farklı bir açıdan bakmasıyla farkını ortaya koyuyor. Peki Ritim Bölümü’nün konusu nedir? Ritim Bölümü’nde kimler yer alıyor?

Ritim Bölümü’nün Konusu Nedir?

Ailesini kaybetmenin acısını ve öfkesini taşıyan Stephanie isimli genç ve güzel bir kadının yaşadığı zorluklardan kurtulma ve ailesini katledenlerin peşinden gitmesi Ritim Bölümü’nün hikayesini meydana getiriyor. Dünyaca ünlü yıldız Blake Lively’nin oyunculuğu da filmin beğenilmesinde kilit bir rol üstleniyor.

Ritim Bölümü’nde Kimler Yer Alıyor?

Ritim Bölümü, IMDb’den aldığı 5,3 puanla vasat gibi görünse de izleyenlerin şahsi yorumları itibariyle oldukça beğeni kazanmış bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Filmde Blake Lively’e şu isimler eşlik ediyor:

- Blake Lively – Stephanie Patrick

- Richard Brake – Eric Lehmans

- Elly Curtis – Sarah Patrick

- David Duggan – David Patrick

- Matilda Ziegler – Monica Patrick

- Bill O’Connell – Andrew Patrick

- Robert Mullins – Errol

- Ivana Basic – Oksana

- Irma Mali – Natalya

https://youtu.be/SBK5Z_N_4TE