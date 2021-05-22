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Rise of Empires ne zaman yayınlanacak? Netflix Rise of Empires: Ottoman dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Netflix tarafından yayınlanan Rise of Empires Ottoman Kanal D ekranlarına gelmek için gün sayıyor. Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Birkan Sokullu ve Cem Üzümoğlu gibi usta isimlerin yer aldığı dizi ne zaman yayınlanacak? Osmanlı İmparatorluğunu konu alan dizide ne anlatılıyor? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde yer alıyor.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 23:21
Rise of Empires ne zaman yayınlanacak? Netflix Rise of Empires: Ottoman dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
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Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi dizisi Kanal D ekranlarına 29 Mayıs Cumartesi saat 22.00'da gelecek. Fragmanı yayınlanan Netflix dizisi şimdiden merak konusu oldu. Bizde siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.

Rise Of Empires Otttoman, başrollerinde Tuba Büyüküstün, Cem Üzümoğlu, Birkan Sokullu, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Selim Bayraktar ve Damla Sönmez gibi profesyonel oyuncular yer alıyor. 

Osmanlı İmparatorluğunun Yükselişini konu edinen dizide fragman sahneleri çok konuşuldu. 

Osmanlı imparatorluğunun yükseliş zamanını konu alacak dizide Fatih Sultan Mehmet olarak bilenen 2. Mehmet'in destansı hayatı anlatılacaktır. 13 yaşında tahta çıkarak yükselmesinin ardından nelerin geleceği ve İstanbul'u almasıyla 15.yüzyıl'ın en önemli hükümdarı olmuştur.

Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi fragman izle!

Televizyonda ilk defa ekranlara gelecek dizi için seyirci gün saymaya başladı. Dizinin yapımcılığını Karga Seven Pictures üstlendi. Yönetmeni Emre Şahindir. Belgesel dizi tadında olarak ekrana gelecek dizide birçok isim ünlenmiştir. 


Son Güncelleme: 22.05.2021 23:21
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