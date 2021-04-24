Rick and Morty yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Rick and Morty 5. sezon tarihi açıklandı mı?

2013 Yılında animasyon türünde yayına başlayan ve 5.sezona kadar gelen dizi bir kült oldu. Animasyon severlere sevinçli haberi duyuran Adult Swim, heyecanla yayınlanacağı tarihi açıkladı.

4.sezonla diziyi bitiren ve 5.sezonla kaldığı yerden devam etmesini sağlayacak tarih 20 Haziran 2021'de yayına gireceği haberini verdi. Dizideki maceralara hız kesmeden yenileri eklendiğini vurgulandı. Her sezon beklenenden daha üstün performans gösteren dizi, izleyenler büyük bir bekleyiş içinde kaldı.

9 ay kadar önce taslak çizimlerinin olduğunu söyleyen Swim, bazı talihsizlikler yüzünden beklenen tarihten başka bir tarihte yayınlanacağını söylemişti.

Diziye yeni eklenen birçok içerik ve farklı gezegenlerin ortaya çıkmadı gibi karakter çeşitliliğiyle olmakla birlikte büyük bekleyiş haziran'da son bulacak.

5.sezonda neler olacak?

Morty bilindiği üzere Jessica'ya aşıktı. En sonunda Jessica'da Morty'e karşı hislerini açıklayacak. Gerisi ise Haziran'da merakla bekleyenlerin kaşrısına çıkacak.

Dizinin fragman linki siz değerli okuyucularımız için burada: https://www.youtube.com/watch?v=Nlkxxx0Hu80