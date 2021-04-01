Rick and Morty yeni sezon ne zaman başlayacak? Rick and Morty 5. sezon tarihi belli oldu

20 Haziran'da Rick adn Morty'nin 5.sezonu başlıyor. Bunun haberi fragmanla birlikte verildi. Eğer izlemediyseniz Haziran sonuna kada rvakit var fakat 41 bölüm geride olacağınız için hemen izleyerek yeni sezona geçebilirsiniz.

Son zamanların tv komedisi türünde adını altın harflerle yazdıran Dan Harmon ve Justin Roiland'ın birlikte projeleri olan Rick and Morty o kadar büyüleyiciydi ki dizi yokken hayran kitlesi çok sıkılmıştı. Bu haberle sevindirici duyuru yayıldı. Dizinin son bölümü 31 Mayısıs 2020'de yayınlanmıştır. Haziran'da bir solukta bitireceğiniz 5.sezon'da yolda! Rick and Morty günü yayınlacak dizi, sosyal medya da büyük sürprizlerle gelecek. Yetişkin animasyon filminde revel atlayan dizi dört gözle bekleniyor.

Yaklaşık 8 ay öncesinde Adult Swim, 5.sezon için bir taslak video sosyal medyada paylaşmıştı. Dizi'de yoruldukları dünyada kendi ait oldukları yere geri gitmeye çalıştıkları sırada Morty'in uzun zamandır peşinde olduğu Jessica'yı aradığını ve hissettiklerini söyleyeceğine tanık olmuştuk.

Rick and Morty'nin doğası gereği göz önüne getireceksek, farklı bir evrende geçmiş olabileceğini de düşünmeliyiz. 5.sezonun ne gibi sürprizler içereceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Heyecanla beklenen sahneler fragmanda verilmişti. Dİzinin hayranları da yayınlanacağı günü dört gözle bekliyor.