İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

Rick and Morty yeni sezon ne zaman başlayacak? Rick and Morty 5. sezon tarihi belli oldu

Animasyon severler için güzel haber geldi. Rick and Morty'nin beklenen 5.sezonunun yayın tarihi sonunda netleşti. Rick and Morty Günü 20 Haziran'da yayına girmeye hazırlanıyor. Popüler dizinin hayranları ekrana gelmesi için gün saymaya başladı. Peki, Rick and Morty dizisinde ne anlatılıyor? Hepsi ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.

01 Nisan 2021 Perşembe 12:23
Rick and Morty yeni sezon ne zaman başlayacak? Rick and Morty 5. sezon tarihi belli oldu
Takip Et:

20 Haziran'da Rick adn Morty'nin 5.sezonu başlıyor. Bunun haberi fragmanla birlikte verildi. Eğer izlemediyseniz Haziran sonuna kada rvakit var fakat 41 bölüm geride olacağınız için hemen izleyerek yeni sezona geçebilirsiniz.

Son zamanların tv komedisi türünde adını altın harflerle yazdıran Dan Harmon ve Justin Roiland'ın birlikte projeleri olan Rick and Morty o kadar büyüleyiciydi ki dizi yokken hayran kitlesi çok sıkılmıştı. Bu haberle sevindirici duyuru yayıldı. Dizinin son bölümü 31 Mayısıs 2020'de yayınlanmıştır. Haziran'da bir solukta bitireceğiniz 5.sezon'da yolda! Rick and Morty günü yayınlacak dizi, sosyal medya da büyük sürprizlerle gelecek. Yetişkin animasyon filminde revel atlayan dizi dört gözle bekleniyor. 

Dizinin fragmanın linki: https://www.youtube.com/watch?v=F6Zy_mLgSNQ

Yaklaşık 8 ay öncesinde Adult Swim, 5.sezon için bir taslak video sosyal medyada paylaşmıştı. Dizi'de yoruldukları dünyada kendi ait oldukları yere geri gitmeye çalıştıkları sırada Morty'in uzun zamandır peşinde olduğu Jessica'yı aradığını ve hissettiklerini söyleyeceğine tanık olmuştuk. 

Rick and Morty'nin doğası gereği göz önüne getireceksek, farklı bir evrende geçmiş olabileceğini de düşünmeliyiz. 5.sezonun ne gibi sürprizler içereceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Heyecanla beklenen sahneler fragmanda verilmişti. Dİzinin hayranları da yayınlanacağı günü dört gözle bekliyor. 



Son Güncelleme: 01.04.2021 12:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Rick And Morty5.sezonTarih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Wars: The Bad Batch dizisi fragmanı yayınlandı
Star Wars: The Bad Batch dizisi fragmanı yayınlandı
Nisan 2021 TRT 2'de yayınlanacak filmler neler?
Nisan 2021 TRT 2'de yayınlanacak filmler neler?
Mortal Kombat filmi ne zaman yayınlanacak? Gösterim tarihi değişti
Mortal Kombat filmi ne zaman yayınlanacak? Gösterim tarihi değişti
Gelinim Mutfakta Nagehan Hanım neden yok?
Gelinim Mutfakta Nagehan Hanım neden yok?
Star TV Kuzeyin Oğlu Volkan Konak tanıtım fragmanı
Star TV Kuzeyin Oğlu Volkan Konak tanıtım fragmanı
Kuruluş Osman Dündar Bey tarihte kimdir, gerçekte var mı? Dündar Bey hain miydi?
Kuruluş Osman Dündar Bey tarihte kimdir, gerçekte var mı? Dündar Bey hain miydi?

Popüler Haberler

Rick and Morty yeni sezon ne zaman başlayacak? Rick and Morty 5. sezon tarihi belli oldu
Aboubakar Kasımpaşa maçında oynayacak mı?
4 Banka faizsiz Kredi kampanyaları ile rekor kırıyor! 1 Nisan 2021 Perşembe Tarihli kredi kampanyaları ve şartları
Kenya asgari ücret ne kadar? 2021 Kenya yaşam şartları nasıl?
Star Wars: The Bad Batch dizisi fragmanı yayınlandı
Makedonya yaşam şartları nasıl? 2021 Makedonya asgari ücretleri
Cep telefonu ile HES kodu nasıl alınır? 2021 HES kodu alma yöntemleri
Devletin engelli vatandaşlara sağladığı haklar 2021
2021 Vakıfbank limitlere göre havale ve eft işlem ücretleri
SGK tarafından fizik tedavi ücretleri ödeniyor mu? 2021
Hava durumu nasıl olacak? 26 Mart 2021 Cuma bugün hava nasıl olacak? Günü yurt geneli hava durumu
Evde youtube stüdyosu nasıl kurulur, gerekli malzemeler nelerdir?
Berat Kandili günü oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?
Bugün hangi maçlar var? 31 Mart 2021 Çarşamba hangi maçlar var?
Bugün 19 Mart Cuma kimin maçı var? 19 Mart hangi maçlar var?
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı?
Nisan 2021 TRT 2'de yayınlanacak filmler neler?
Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gelinim Mutfakta Nagehan Hanım neden yok?
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2021 emekli promosyon miktarı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.