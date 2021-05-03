Rick and Morty yeni sezon ne zaman başlayacak? Rick and Morty 5. sezon fragmanı geldi!

İzleyici karşına çıktığı Aralık 2013 yılından bu yana büyük ses getiren yetişkin animasyon dizisi Rick and Morty’nin 5. Sezon fragmanı yayınlandı. Dizi en son 4. Sezonu ile 2019 yılında yayınlayarak izleyici karşısına çıkmıştı. Bir yıl aradan sonra dizinin geçmiş sezonlarda yakalayacağı başarıya ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu oldu. Özellikle 4. sezonda birçok eleştiriye maruz kalsa da her bölümün beklenmedik bir şekilde ilerlemesi ve karakterlerin başına gelen olağan üstü durumlarla izleyiciyi şaşırtması dizinin başarısının devam edeceğini gösteriyor.

Rick and Morty Konusu

Rick and Morty 5. Sezon Fragmanı

Yetişkin animasyon dizisi kategorisinde yayınlanan yapım macera, bilim kurgu ve komedi ağırlıklı türü ile izleyicisini eğlendirmeyi başarıyor. Dizi karakterlerin, aile hayatı ve boyutlar arası yaptıkları yolcukları konu alan alkolik bilim insanı Rick ve torunu Morty arasında geçen olayları anlatıyor. Karakterlerin Paralel evrenler, galaksiler, uzaylılar arasında geçen eğlence dolu hikâyesi anlatılırken günümüz dünyasının sorunlarına da yer vererek eleştirmeyi ihmal etmeyen animasyon dizisinde birçok ince detay yer almakta.

Geçen ay dizinin tanıtım videosu yayınlanarak izleyiciye 5. Sezonun müjdesi verilmişti. Dün yayınlanan 5. sezon fragmanı 1 gün içerisinde 2.5 milyondan fazla izlenme alarak büyük başarı elde etti. 20 Haziran 2021 tarihinde izleyicisi ile buluşacak. Dizinin izleyicisinin merakla beklediği yeni sezonda karakterlerin başına neler geleceği merak konusu. Yayınlanan tanıtım videosu ve fragman üzerinden yeni sezon için analizler yapılmaya başlandı bile. Yeni sezonda Morty’nin kız arkadaşı olabileceği tahmin ediliyor. Yapılan açıklamalarda yeni sezonda Jessica karakterinin olmayacağı duyuruldu.