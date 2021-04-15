Reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Nisan 2021 reyting sonuçları Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

15 Nisan Perşembe günü televizyon ekranlarından birbirinden önemli yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Çok önemli programlar ve yarışmaların yanı sıra izleyicilerin beğeniyle takip ettiği dizilerin yayınlandığı Perşembe gününün reyting sonuçları da merak ediliyor.

15 Nisan Perşembe günü televizyon ekranlarında Bir Zamanlar Kıbrıs, Mucize Doktor, Camdaki Kız gibi diziler yayınlanıyor. İzleyiciler severek takip ettikleri bu dizilerin reyting listesinde kaçıncı olduğunu merak ediyor.

15 Nisan 2021 reyting sonuçları

15 Nisan Perşembe gününün reyting sonuçları açıklanmadı. Reyting sonuçları yetkili firma tarafından Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı grupta inceleniyor ve bir sonraki günün sabahında saat 10:00’da duyuruluyor.

Geçen haftanın sonuçları ( 8 Nisan Perşembe)

8 Nisan Perşembe gününün reyting sonuçlarına bakıldığındaekranlarının sevilen dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova Total listede ilk sırada yer aldı. Sevilen diziyi yine ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programları Esra Erol ve Müge Anlı takip etti.

AB listesinde ise ilk sıra yeni dizi Camdaki Kız’ın oldu. Bu diziyi yine TRT 1 ekranlarından yayınlanan yeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs takip etti.

AB ve Total listede ilk 10’a giren yapımlar ise şu şekilde;