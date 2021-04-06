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Reyting sonuçları; 5 Nisan 2021 Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Çukur reyting sonuçları

5 Nisan 2021 reyting sonuçları merak konusu oldu. Pazartesi günü televizyon ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Çukur dizileri yer alıyor. Dizi severler hangi dizi kaçıncı oldu, reyting sonuçlarında kim zirvede gibi soruları araştırıyor.

06 Nisan 2021 Salı 02:31
Reyting sonuçları; 5 Nisan 2021 Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Çukur reyting sonuçları
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5 Nisan Pazartesi gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Pazartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden başarılı diziler ile kaliteli yapımlar kıyasıya bir reyting savaşına giriyor. Birbirinden önemli isimlerin yer aldığı yapımlar Total, AB ve ABC gruplarına göre ayrılan 3 reyting listesine girmek için yarışıyor.

Pazartesi günü televizyonda Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu, Maraşlı gibi dizilerin yanı sıra sezonun yeni eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler gibi yapımlar yer alıyor.

5 Nisan Pazartesi reytingleri

5 Nisan 2021 Pazartesi gününün reytingleri henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları yetkili firma tarafından bir gün sonra açıklanmaktadır. Sonuçlar açıklandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Geçen hafta (29 Mart Pazartesi) reytingleri

Geçen haftanın reyting sonuçlarına bakıldığında TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’nun zirvede olduğu görülüyor. İkinci sırada ise 4 sezondur Show TV ekranlarının vazgeçilmesi olan Çukur dizisi yer alıyor.



Son Güncelleme: 06.04.2021 02:31
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Anahtar Kelimeler:
Reyting5 Nisan PazarÇukurYasak Elma
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