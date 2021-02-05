Reyting sonuçları : 4 Şubat 2021 Perşembe Survivor 2021 Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev, Akrep dizisi en çok hangisi izlendi?

Bu haftanın dizileri izlendi. Peki Perşembe günün reyting sonuçları nasıl geldi? Sevdiğimiz diziler sıralamada kaça kadar gelebildi? Hepsi yazımızın devamında.

4 Şubat gününün reyting sonuçları yarın saat sabah 10.00 sularında sizler ile olacak. Yarın elimize ulaşan sıralamayı sizler ile buluşturacağız. Acaba en çok hangisi izlendi?

4 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada ATV’de ekrana gelen “Bir Zamanlar Çukurova”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programı, 3. sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Mucize Doktor” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada “Bir Zamanlar Çukurova”, 2. sırada “Mucize Doktor”, 3. sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” dizisinin özeti yer aldı.