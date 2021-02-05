İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Reyting sonuçları : 4 Şubat 2021 Perşembe Survivor 2021 Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev, Akrep dizisi en çok hangisi izlendi?

Perşembe gününün sevilen dizileri her hafta reyting sıralamasında sıra kavgasında. Bugünün reyting sıralaması nasıl sonuçlandı. Kimler en iyileri, kimler en kötüleri?

05 Şubat 2021 Cuma 15:12
Reyting sonuçları : 4 Şubat 2021 Perşembe Survivor 2021 Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev, Akrep dizisi en çok hangisi izlendi?
Takip Et:

Bu haftanın dizileri izlendi. Peki Perşembe günün reyting sonuçları nasıl geldi? Sevdiğimiz diziler sıralamada kaça kadar gelebildi? Hepsi yazımızın devamında.

 

4 Şubat gününün reyting sonuçları yarın saat sabah 10.00 sularında sizler ile olacak. Yarın elimize ulaşan sıralamayı sizler ile buluşturacağız. Acaba en çok hangisi izlendi?

4 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada ATV’de ekrana gelen “Bir Zamanlar Çukurova”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programı, 3. sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Mucize Doktor” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada “Bir Zamanlar Çukurova”, 2. sırada “Mucize Doktor”, 3. sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” dizisinin özeti yer aldı.



Son Güncelleme: 05.02.2021 15:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TotalDiziPerşembe AkşamıReyting
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
Agorafobi filmi ile alakalı merak edilenler
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
İbo show'a katılan Ahmet Selçuk İlkan Kimdir?
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Emre Bol ile Reha Kapsal canlı yayında tartıştı!
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun
Masumlar Apartmanı dizisinde Sezen Aksu'nun "Affet" şarkısı seyircilere duygusal anlar yaşattı!
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!

Popüler Haberler

Badem göz estetiği fiyatları ne kadardır? Badem göz estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Star TV Akrep dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimler? TRT Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Vuhan'da koronavirüsü araştıran heyet hangi bilgilere ulaştı?
TRT Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman başlayacak?
Kömür yardımı başvurusu nasıl yapılmaktadır? Kömür yardımı sorgulama işlemleri
Güncel TOKİ İhale ve kura sosyal konut ilanları
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
Doğruluk mu, cesaret mi oyunu için efsane sorular listesi 2021
Konut kredi ertelemesi 3 ay süre ile nasıl yapılır? İşte konut kredisi erteleme faiz oranları ve işlemleri
8119 SMS hattı Milli Dayanışma Kampanyası bağışı nasıl yapılır? SMS ile Kaç TL bağış yapılır
Kurban eti kaça bölünerek dağıtılır? Kurban nasıl dağıtılmalı
6506 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6506 nitelik kodu özel şart anlamı
Aşı rıza belgesi nedir, nasıl alınır? Aşı rıza formu zorunlu mu olacak?
A101 ürünlerinden Huawei band 4 özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
2021 Ocak ayı İşkur İşsizlik ayın kaçında, ne zaman yatacak?
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 5 Şubat Cuma illere göre güncel aşı sayıları!
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş hakkında bilgiler
Kumbara hesabı nedir, nasıl açılır? Kumbara veren bankalar
1 Mart'tan sonra devamsızlık sayılacak mı, okula gitmek zorunlu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.