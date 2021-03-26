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Reyting sonuçları 26 Mart 2021 Cuma! Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cuma reytingleri

26 Mart 2021 Cuma reytingleri merak konusu oldu. Cuma günü ekranlara önemli dizi ve yapımlar geliyor. Dizi seveler Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo dizi reytinglerinde kim birinci oldu sorularını araştırıyor.

26 Mart 2021 Cuma 22:18
Reyting sonuçları 26 Mart 2021 Cuma! Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cuma reytingleri
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26 Mart 2021 Cuma gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Cuma günü televizyon ekranlarında Ramo, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda gibi sevilen dizilerin yanı sıra merakla takip edilen programlar yayınlanıyor. Reyting yarışında kıyasıya mücadeleye giren birbirinden önemli yapımların aldıkları reyting puanları dikkat çekiyor.

26 Mart 2021 Cuma reyting sonuçları

26 Mart Cuma gününün reyting sonuçları açıklanmadı. Bugünün reyting sonuçları bir gün sonra belli oluyor. Yetkili firma gün tamamlandığında ölçümlerin değerlendirilmesinin ardından sonuçları bir gün sonra 10:00’da açıklıyor.

19 Mart Cuma geçen haftanın sonuçları

Geçtiğimiz Cuma gününün reyting sonuçlarına bakıldığında Kırmızı Oda Total listede birinci oldu. İkinci sırada ise Kanal D’nin klasiği Arka Sokaklar yer aldı. AB listesinde de Kırmızı Oda zirvedeki yerini korurken, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı. ABC listesinde de ilk iki sıra AB listesiyle aynı oldu.

Bilindiği gibi reyting sonuçları Total, AB ve ABC üç farklı grupta değerlendiriliyor. 19 Mart Cuma Total, AB ve ABC sıralamasında ilk 10 ise şu şekilde;



Son Güncelleme: 26.03.2021 22:18
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Anahtar Kelimeler:
26 Mart 2021CumaReytingArka SokaklarKırmızı OdaDiziRamo
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