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Reyting sonuçları 25 Şubat 2021 Perşembe kim birinci oldu? Perşembe Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev, Akrep dizi reytingleri

Pandemi döneminde tv kanallarının izlenme sayılarında artış devam ediyor.

26 Şubat 2021 Cuma 10:29
Reyting sonuçları 25 Şubat 2021 Perşembe kim birinci oldu? Perşembe Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev, Akrep dizi reytingleri
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Koronavirüs salgının başlaması ile birlikte çalışanlar genel de esnek çalışma ve evden çalışma gibi yeni sistemlerle hayatına devam ediyor. Bu evden çalışmalar tv izleninirliğini artırtırdı. Kanallar bu dönemi fırsata çevirmeye devam ediyor.

Yeni dizi, yarışma vb programlarla izleyici karşısına çıkan kanallar gelen reyting sonuçlarından da bir hayli memnun. Evde vakit geçiren vatandaşlara yönelik oldukça etkileyici ve süürükleyici programlar kanallar reklam gelirlerini de artırmış durumda. Artan gelir ve seyircinin yeni şeyler isteme baskısı kanalların programlarpını çeşitlendirmeye itti.

Dün yayınlanan programlar veya dizilerin reytin sonuçları da bugünün konusu oluyor ve her kesim bu sonucu merak ediyor. Ordan gelecek sonuçlar programların ve dizilerin sürdürülebileceği konusunda çomk önemli. 

Eğitim ve öğretimin de  evden devam edilmesi nedeni ile gençler ve çocuklar içinde farklı tv programları yapılmakta. Onlarında tv izlenme oranı arttı. 

İşte 25 Şubat reyting sonuçları; 

25 Şubat tüm tv'lere ait reyting sonuçları günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor



Son Güncelleme: 26.02.2021 10:29
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Anahtar Kelimeler:
ReytingPandemi
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