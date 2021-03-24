Reyting sonuçları 24 Mart 2021 Çarşamba! Masumiyet, Sadakatsiz, Kuruluş Osman dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Çarşamba reytingleri

24 Mart Çarşamba gününün reytingleri merak ediliyor. Çarşamba günü televizyon ekranlarında Masumiyet, Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir gibi sevilen diziler kıyasıya bir reyting savaşına girişiyor. Dizi severler hangi dizinin kaçıncı olduğunu merak ediyor.

24 Mart 2021 Çarşamba reytingleri

24 Mart Çarşamba günü reytingleri beli olmadı. Reyting sonuçları sorumlu şirket tarafından yapılan ölçümlerin ardından bir gün sonra açılanmaktadır. Reyting sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlar haberimizde yer alacaktır.

16 Mart Çarşamba geçtiğimiz hafta reytingleri

Geçen hafta Çarşamba gününün reyting sonuçlarının Total listesinde Kuruluş Oman dizisi yer alırken, hemen ardındandizisi yerini aldı.

AB listesinin ilk sırasında ise Sadakatsiz ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Kuruluş Osman yer aldı. Dizilerin yanı sıra reytinglerde Müge Anlı, Esra Erol’da gibi programlar ile Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber’de yer aldı.