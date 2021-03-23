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Reyting sonuçları 23 Mart 2021 Salı! Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Salı reytingleri

23 Mart 2021 Salı reyting sonuçları merak konusu oldu. İzleyiciler Salı günü yayınlanan Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj dizi reytinglerinde kim birinci oldu ve Salı günü reyting sonuçlarını araştırıyor.

23 Mart 2021 Salı 22:12
Reyting sonuçları 23 Mart 2021 Salı! Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Salı reytingleri
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23 Mart 2021 Salı gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Salı günü EDHO, Masumlar Apartmanı, Baraj ve Hekimoğlu gibi sevilen dizilerin yanı sıra ekranların fenomen yarışması Survivor, ATV ekranlarının klasiği haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi programlarda reyting savaşında dikkatleri çekiyor. Dizi izleyicileri hangi dizinin ne kadar reyting alıp, kaçıncı olduğunu merak ediyor.

23 Mart 2021 Salı reyting sonuçları

23 Mart Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Bugünün reyting sonuçları yetkili firma tarafından bir gün sonra saat 10:00 açıklanmaktadır. Reyting sonuçları açıklandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı (geçen hafta) reyting sonuçları

Geçtiğimiz hafta Salı gününün reyting sonuçlarına bakıldığında Total listede ATV’nin sevilen dizisi EDHO zirvede yer aldı. İkinci sırada ise Masumlar Apartmanı dizisi yer aldı. Bu iki dizinin ardından Esra Erol’da programı geldi.

AB grubunun sıralamasında ise Masumlar Apartmanı zirveyi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan aldı. EDHO ise ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer almıştı. AB ve Total listede ilk 10 ise şu şekildeydi;

 



Son Güncelleme: 23.03.2021 22:12
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Anahtar Kelimeler:
ReytingSalı23 Mart 2021EDHOMasumlar Apartmanı
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