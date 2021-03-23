Reyting sonuçları 22 Mart 2021 Pazartesi! Survivor, Çukur, Maraşlı, Sefirin Kızı dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Pazartesi reytingleri

22 Mart Pazartesi gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Haftanın ilk günü televizyon ekranlarında Çukur, Uyanış Büyük Selçuklu, Maraşlı ve Yasak Elma gibi diziler kıyasıya bir reyting savaşına girişiyor. Dizilerin sevenleri hangi dizinin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor.

22 Mart 2021 Pazartesi reyting sonuçları

22 Mart Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları bir gün sonra yetkili firma tarafından saat 10:00’da açıklanmaktadır. Reyting sonuçları açıklandığında haberimizde bulabilirsiniz.

REYTİNG SONUÇLARI TOTAL 22 MART 2021

1 Çukur

2 Esra Erol’da

3 Maraşlı

4 Yasak Elma

5 Müge Anlı ile Tatlı Sert

6 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

7 Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu

8 Maraşlı özeti

9 Survivor

10 Çukur özeti

REYTİNG SONUÇLARI AB PAZARTESİ

1 Çukur

2 Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu

3 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

4 Maraşlı

5 Yasak Elma

6 Müge Anlı ile Tatlı Sert

7 Yasak Elma özeti

8 Esra Erol’da

9 Maraşlı özeti

10 Survivor

15 Mart Pazartesi geçen haftanın reyting sonuçları

Geçen hafta Pazartesi gününün reyting sonuçlarına bakıldığında Total listede Uyanış Büyük Selçuklu dizisi zirvede yer aldı. İkinci sırada ise Show TV’nin sevilen dizisi Çukur yer alırken, üçüncü sırada Esra Erol’da programı yer aldı.

Geçen haftanın açıklanan reyting sonuçlarının AB listesinin ilk sırasında da Uyanış Büyük Selçuklu yer aldı. Hemen ardından iki sırada Çukur, üçüncü sırada ise Yasak Elma dizisi yer aldı.

Total ve AB sıralamasında ilk 10 şu şekilde;