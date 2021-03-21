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Reyting sonuçları 21 Mart 2021 Pazar! Teşkilat, Arıza, Survivor, Hercai ve Kefaret dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cumartesi reytingleri

21 Mart 2021 Pazar AB ve total reyting sonuçlarında son durum ne, reytinglerde hangi yapım üst sırada yer aldı? 21 Mart Pazar akşamı ekranlarda yer alan Teşkilat, Kefaret, Arıza, Hercai, Survivor gibi yapımların reyting sıralamaları merak edilmeye başlandı.

21 Mart 2021 Pazar 16:31
Reyting sonuçları 21 Mart 2021 Pazar! Teşkilat, Arıza, Survivor, Hercai ve Kefaret dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cumartesi reytingleri
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Pazar günü televizyonda Teşkilat, Kefaret, Arıza gibi diziler ekranlarda yer aldı. Günlük olarak yayınlanmakta olan ve Total, AB ve 20+ABC1 şeklinde belirlenen reyting sonuçlarında hangi yapımların birinci olduğu merak konusu oldu.  göre sıralama açıklanıyor. 21 Mart 2021 günü ekranlarda olan yapımların arasından hangi dizinin birinci olduğu, total ve AB reyting sıralamasının nasıl sonuçlandığı araştırılmaya başlandı.

21 Mart 2021 Pazar reyting sonuçları

21 Mart 2021 Pazar günü ekranlarda yer alan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmış değil. İlerleyen saatlerde reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber, reyting sonuçları güncel olarak haber sitemizde yer alacaktır.

14 Mart 2021 Pazar reyting sonuçları

14 Mart 2021 Pazar günü ekranlarda yer alan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Total izleyici grubunda 1. Teşkilat, 2. Teşkilat özet, 3. İse Survivor oldu. AB Grubundaysa 1. sırada Teşkilat, 2. sırada Teşkilat özet, 3. sıradaysa Survivor bulunuyor.

14 Mart 2021 Pazar Total ilk 10 program

14 Mart 2021 Pazar AB ilk 10 program

 

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 16:31
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Anahtar Kelimeler:
ReytingDizi21 MartTeşkilatArızaSurvivorHercai
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