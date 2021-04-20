Reyting sonuçları; 20 Nisan 2021 Salı açıklandı mı? Masumlar Apartmanı, EDHO reyting yarışı

20 Nisan Salı günü televizyon ekranlarından birbirinden değerleri yapımlar yer alıyor. Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı gibi diziler izleyicilerin beğenisini topluyor. Dizi severler hangi dizinin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor.

20 Nisan 2021 reyting sonuçları

20 Nisan Salı gününün reyting sonuçları merak konusu oldu. Reytingler yetkili firma tarafından bir sonraki gün sabah 10:00’da açıklanıyor. Bilindiği gibi reyting sonuçları Total ve AB olmak üzere iki grupta inceleniyor. Reyting sonuçları açıklandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Geçen haftanın reyting sonuçları

Geçen hafta Salı gününün reytinglerinde ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirvedeydi. Bu diziyi TRT 1’in başarılı dizisi Masumlar Apartmanı takip etti.

AB grubunun ise Masumlar Apartmanı dizisi zirvede yer alırken, EDHO ikinci sırada yer aldı. Bu iki dizi Salı günlerinin en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. AB ve Total listede ilk 10 ise şu şekilde;