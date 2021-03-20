Reyting sonuçları 20 Mart 2021 Cumartesi! Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk, İbo Show ve Kardeşlerim dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cumartesi reytingleri

20 Mart 2021 Cumartesi gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Cumartesi günü ekranlarda Gönül Dağı, Kardeşlerim gibi dizilerin yanı sıra çok sevilen programlar kıyasıya bir reyting yarışının içerisinde giriyor.

20 Mart Cumartesi günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları yetkili firma tarafından bir sonraki gün saat 10:00’da açıklanmaktadır. Sonuçlar açıklandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

13 Mart Cumartesi, geçen haftanın sonuçları

Geçtiğimiz Cumartesi gününün reyting sonuçlarına bakıldığında Total’de Gönül Dağı dizisi ilk sırada, Kardeşlerim dizisi ise ikinci sırada yer almıştı. AB listesinde de bu iki dizi ilk iki sıradaki yerini korudu.

Öte yandan TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor Total listede dördüncü AB listesinde ise üçüncü sırada yer alması dikkat çekti. AB ve Total listenin ilk 5’iise şu şekildeydi;

TOTAL

1) GONUL DAGI TRT 1

2) KARDESLERIM ATV

3) KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

4)TV8

5) GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

AB

1) GONUL DAGI TRT 1

2) KARDESLERIM ATV

3) SURVIVOR TV8

4) SEN CAL KAPIMI FOX

5) GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX