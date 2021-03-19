Reyting sonuçları 19 Mart 2021 Cuma! Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cuma reytingleri

19 Mart 2021’de reyting sonuçları merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi sevilen Kırmızı Oda, Ramo, Arka Sokaklar ve diğer dizilerin AB ve Total’de ki reyting sonuçlarını araştırmaya başladı. 19 Mart haftasının reyting sonuçları henüz açıklanmazken dizi severler geçtiğimiz haftanın reyting sonuçları zirvesinde olan projeleri araştırmaya başladı.

19 Mart 2021 reyting sonuçları

19 Mart 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklamalar 20 Mart 2021 saat 10:00’da yapılacak.

Geçen haftanın reyting sonuçları

Total Reyting sonuçları

1 - Kırmızı Oda

2 - Arka Sokaklar

3 - Esra Erol'da

4 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

5 - Hava Durumu

AB reyting sonuçları

1 - Kırmızı Oda

2 - Son Yaz

3 - Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

4 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

5 - Güldür Güldür Show