İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!
Son Dakika
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...

Reyting sonuçları 19 Mart 2021 Cuma! Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cuma reytingleri

Reyting sonuçları haftanın son günü ile birlikte araştırılmaya başlandı. Dizi severler, 19 Mart 2021 Ramo, Arka Sokaklar ve Kırmızı Oda dizilerinin reyting sonuçlarını merak ediyor.

19 Mart 2021 Cuma 23:23
Reyting sonuçları 19 Mart 2021 Cuma! Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Ramo dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cuma reytingleri
Takip Et:

19 Mart 2021’de reyting sonuçları merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi sevilen Kırmızı Oda, Ramo, Arka Sokaklar ve diğer dizilerin AB ve Total’de ki reyting sonuçlarını araştırmaya başladı. 19 Mart haftasının reyting sonuçları henüz açıklanmazken dizi severler geçtiğimiz haftanın reyting sonuçları zirvesinde olan projeleri araştırmaya başladı.

19 Mart 2021 reyting sonuçları

19 Mart 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklamalar 20 Mart 2021 saat 10:00’da yapılacak.

Geçen haftanın reyting sonuçları

Total Reyting sonuçları

1 - Kırmızı Oda

2 - Arka Sokaklar

3 - Esra Erol'da

4 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

5 - Hava Durumu

AB reyting sonuçları

1 - Kırmızı Oda

2 - Son Yaz

3 - Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

4 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

5 - Güldür Güldür Show

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 23:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
19 Mart 2021ReytingSonuçlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı izle TV8 - Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 30. bölüm fragmanı izle TV8 - Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı
Kırmızı Oda Kumru, Aslıhan Gürbüz ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Kumru, Aslıhan Gürbüz ayrılıyor mu?
Tövbeler Olsun dizisi ne zaman final yapıyor? Tövbeler olsun dizisi final fragmanı yayınlandı!
Tövbeler Olsun dizisi ne zaman final yapıyor? Tövbeler olsun dizisi final fragmanı yayınlandı!
Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı?
Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı?
Masum 363. bölüm fragmanı ve 20 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Masum 363. bölüm fragmanı ve 20 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 44. bölüm fragmanı 20 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 44. bölüm fragmanı 20 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7

Popüler Haberler

İbo Show 17. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi İbo Show 17. son bölüm Star TV canlı izle
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
Altın ne kadar oldu? 20 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 20 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 20 Mart 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 20 Mart 2021 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 20 Mart 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
20 Mart 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Mart 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Mart evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 20 Mart 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 20 Mart 2021 Cumartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 20 Mart 2021 Cumartesi
Kamu ve özel sektörde görevli diyetisyen maaşları ne kadardır? Diyetisyen çalışma saatleri ve 2021 güncel maaşları
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı mı?
Ramo SHOW TV yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Ramo 36. bölüm canlı izle
Sol Yanım dizisi Nazlım kimdir? Feyza Civelek'in yer aldığı diziler
Ramo dizisi Mazhar kimdir? Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı diziler
Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar ve şartları 19-03-2021
CİMER şikayeti nasıl yapılır? E-devlet ile Cimer şikayet kaydı ve şikayet sorgulama işlemleri
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal 7 canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Burç tarihleri değişiyor mu? NASA'dan burç tarihleri için açıklama!
Kanal D canlı yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.