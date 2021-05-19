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Reyting sonuçları; 18 Mayıs 2021 Salı açıklandı mı? Masumlar Apartmanı, EDHO reyting yarışı

18 Mayıs 2021 Salı reyting sonuçları gündem oldu. Salı akşamları televizyonda yayınlanan Masumlar Apartmanı, EDHO ve Hekimoğlu gibi sevilen diziler reyting yarışına giriyor. Dizi seveler Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu kim birinci oldu, 18 Mayıs Cuma reyting sonuçları açıklandı mı sorularını araştırıyor. 18 Mayıs Salı reytingleri açıklanıyor.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:31
Reyting sonuçları; 18 Mayıs 2021 Salı açıklandı mı? Masumlar Apartmanı, EDHO reyting yarışı
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18 Mayıs 2021 Salı gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Salı akşamları televizyon ekranlarından birbirinden değerli programların yanı sıra sevilen diziler büyük bir reyting savaşının içerisine girişiyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor.

Salı akşamları televizyonda Masumlar Apartmanı, EDHO ve Hekimoğlu gibi diziler yayınlanırken, bu dizilerin yanı sıra Survivor 2021 gibi ekranların fenomen programları da yayınlanıyor.

18 Mayıs 2021 Salı reyting sonuçları

18 Mayıs Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları bu akşam yayınlanacak yapımların ardından gün içinde yetkili şirket tarafından ölçümlerin değerlendirilmesi sonucu açıklanmaktadır. Yetkili şirket reyting sonuçlarını bir gün sonra sabah 10:00’da açıklamaktadır. Reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

Geçen haftanın reyting sonuçları (7 Mayıs 2021 Cuma)

Yetkili firma tarafından reyting sonuçları Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride açıklanmaktadır. 11 Mayıs Salı günü sonuçlarına bakıldığında Total grupta ilk sıra ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın oldu. AB grubunda ise ilk sıra TRT 1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nın oldu. Total ve AB grubunda ilk 10 ise şu şekilde;


Son Güncelleme: 19.05.2021 11:31
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Anahtar Kelimeler:
ReytingSalıMasumlar ApartmanıEDHO
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