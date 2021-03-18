Reyting sonuçları 18 Mart 2021 Perşembe! Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Perşembe reytingleri

18 Mart 2021 Perşembe reyting sonuçları merak ediliyordu. Perşembe günü televizyon ekranlarından sevilen dizi ve programlar reyting savaşında karşı karşıya geliyor.

Perşembe günü televizyon yayın akışında Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev gibi sevilen diziler yer alıyor. İzleyiciler 18 Mart 2021 Perşembe reyting listesinde hangi dizi ve programların birinci olduğunu merak ediyor.

18 Mart 2021 Perşembe reyting sonuçları

Reyting sonuçları bir gün sonra yetkili firma tarafından saat 10:00’da açıklanmaktadır. 18 Mart Perşembe reyting sonuçları açıklandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Geçen hafta kim birinci oldu?

Geçtiğimiz Perşembe günü reyting sonuçlarına bakıldığında ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova Total listenin zirvesinde yer almıştı. Total listede ilk beş ise şu şekildeydi;

1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

2 - ESRA EROL'DA

3 - MUCİZE DOKTOR

4 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

5 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET)

AB reyting sıralamasında da Bir Zamanlar Çukurova ilk sırada yer almıştı. AB listesinde ilk 5 yapım şu şekildeydi;

1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

2 - MUCİZE DOKTOR

3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

4 - SURVIVOR

5 - ESRA EROL'DA