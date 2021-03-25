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Reyting sonuçları 18 Mart 2021 Perşembe! Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Survivor ve Alev Alev dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Perşembe reytingleri

18 Mart 2021 Perşembe reyting sonuçları merakla bekleniyor. İzleyiciler yakından takip ettikleri Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Survivor ve Alev Alev dizi reytinglerinde kim birinci oldu sorusunu araştırıyor.

25 Mart 2021 Perşembe 21:24
Reyting sonuçları 18 Mart 2021 Perşembe! Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Survivor ve Alev Alev dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Perşembe reytingleri
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25 Mart 2021 Perşembe gününün reyting sonuçları merak ediliyor. 25 Mart Perşembe günü Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Akrep ve Alev Alev gibi sevilen diziler kıyasıya bir reyting savaşına girişiyor. Dizi seveler hangi dizinin kaçıncı olduğunu ve ne kadar izlendiği merak ediyor.

25 Mart Perşembe reytingleri

25 Mart Perşembe gününün reytingleri belli olmadı. Reyting sonuçları bir gün sonra saat 10:00’da yetkili firma tarafından bugün yapılacak ölçümlerin ardından duyuruluyor. Sonuçlar açıklandığında haberimizde bulabilirsiniz.

18 Mart Perşembe geçen haftanın sonuçları

18 Mart Perşembe günü reyting sonuçlarına bakarak son olarak hangi yapımının kaçıncı olduğunu öğrenebilirsiniz. 18 Mart Perşembe geçen haftanın reyting sonuçlarına bakıldığında Total listede ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova zirvedeki yerin korudu. İkinci sırada ise Esra Erol’da programı yer aldı.

AB listesinde de Bir Zamanlar Çukurova zirvede yer alırken ikinci sırada Fox TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Mucize Doktor yer aldı.

18 Mart Perşembe gününün AB ve Total sıralamasında ilk 10 ise şu şekildeydi;



Son Güncelleme: 25.03.2021 21:24
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Reyting25 Mart PerşembeBir Zamanlar ÇukurovaAlev Alev
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