Reyting sonuçları 13 Nisan 2021 Salı; EDHO, Masumlar Apartmanı, Baraj reyting birincisi kim oldu?

Salı günleri televizyon ekranlarında yayınlanmakta olan diziler arasından en çok hangisinin reyting aldığı merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masumlar Apartmanı, Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi birçok programın yer aldığı Salı gününün reyting sonuçları çok konuşuldu. 13 Nisan 2021 Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmamış bulunmakta. Yarın saat 10:00’da açıklanması beklenen sonuçları sitemizden takip edebilirsiniz.

Geçen haftanın reyting sonuçları ise şu şekilde:

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 BARAJ FOX

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 SURVIVOR TV8

8 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

9 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

10 ATV ANA HABER ATV

