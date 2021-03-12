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Reyting sonuçları 12 Mart 2021 Cuma Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Son Yaz, Ramo, Akıncı yarışında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları 12 Mart 2021 Cuma hangi dizinin kaçıncı olduğunu gösterdi. Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Son Yaz, Ramo, Akıncı yarışında kim birinci oldu sorusu yanıtını buldu. 12 Mart Cuma reyting sonuçları belli oldu.

12 Mart 2021 Cuma 22:21
Reyting sonuçları 12 Mart 2021 Cuma Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Son Yaz, Ramo, Akıncı yarışında kim birinci oldu?
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12 Mart Cuma günü televizyon ekranlarının sevilen dizileri Kırmızı Oda, Ramo ve Akıncı gibi diziler büyük bir reyting savaşına giriyor.

Günlük olarak belirlenen Total, AB ve 20+ABC1 olmak üzere üç farklı şekilde sıralanan reyting sonuçları hangi dizinin ne kadar izlendiğine dair verileri sunuyor. İzleyiciler günlük reytinglere bakarak takip ettikleri dizinin kaçıncı sırada olduğunu öğreniyor.

12 Mart Cuma reyting sonuçları

12 Mart Cuma gününün reyting sonuçları açıklandığında içeriğimizde yer verilecektir.

5 Mart 2021 Cuma günü reyting sonuçları

Geçen hafta Cuma gününün reyting sonuçları bakıldığında Total listenin zirvesinde Arka Sokaklar dizisi yer alıyor. Arka Sokaklar’ı TV8’in sevilen dizisi Kırmızı Oda takip ediyor. İşte 5 Mart 2021 Cuma gününün Total ve AB’de ilk 10 sıralaması;

Total

ARKA SOKAKLAR -  KANAL D

KIRMIZI ODA - TV8

ESRA EROL'DA - ATV

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT  - ATV

RAMO  - SHOW TV

ARKA SOKAKLAR (ÖZET) - KANAL D

SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX

hava durumu - KANAL D

ATV ANA HABER - ATV

SON YAZ – FOX

AB

KIRMIZI ODA - TV8

SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER -  FOX

SON YAZ  - FOX

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

SON YAZ (ÖZET) - FOX

ARKA SOKAKLAR - KANAL D

RAMO  - SHOW TV

ESRA EROL'DA  - ATV

AKINCI  - ATV

HAVA DURUMU - KANAL D



Son Güncelleme: 12.03.2021 22:21
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Anahtar Kelimeler:
RamoAkıncıSon YazDizi12 MartReyting
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