Reyting sonuçları 12 Mart 2021 Cuma Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Son Yaz, Ramo, Akıncı yarışında kim birinci oldu?

12 Mart Cuma günü televizyon ekranlarının sevilen dizileri Kırmızı Oda, Ramo ve Akıncı gibi diziler büyük bir reyting savaşına giriyor.
Günlük olarak belirlenen Total, AB ve 20+ABC1 olmak üzere üç farklı şekilde sıralanan reyting sonuçları hangi dizinin ne kadar izlendiğine dair verileri sunuyor. İzleyiciler günlük reytinglere bakarak takip ettikleri dizinin kaçıncı sırada olduğunu öğreniyor.
12 Mart Cuma reyting sonuçları
12 Mart Cuma gününün reyting sonuçları açıklandığında içeriğimizde yer verilecektir.
5 Mart 2021 Cuma günü reyting sonuçları
Geçen hafta Cuma gününün reyting sonuçları bakıldığında Total listenin zirvesinde Arka Sokaklar dizisi yer alıyor. Arka Sokaklar’ı TV8’in sevilen dizisi Kırmızı Oda takip ediyor. İşte 5 Mart 2021 Cuma gününün Total ve AB’de ilk 10 sıralaması;
Total
ARKA SOKAKLAR - KANAL D
KIRMIZI ODA - TV8
ESRA EROL'DA - ATV
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV
RAMO - SHOW TV
ARKA SOKAKLAR (ÖZET) - KANAL D
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX
ATV ANA HABER - ATV
SON YAZ – FOX
AB
KIRMIZI ODA - TV8
SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX
SON YAZ - FOX
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV
SON YAZ (ÖZET) - FOX
ARKA SOKAKLAR - KANAL D
RAMO - SHOW TV
ESRA EROL'DA - ATV
AKINCI - ATV
HAVA DURUMU - KANAL D